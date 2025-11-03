Löseminin beş öncü sinyali

Dünya genelinde çocuk kanserleri arasında ilk sırada yer alan lösemi, son yıllarda giderek yaygınlaşıyor. Hastalık özellikle 2-5 yaş arası çocuklarda görülüyor. Ebeveynlerin gözlemleri sonucu löseminin erken dönemde fark edilebilen bu hastalığın 5 öncü sinyali var. Acıbadem Altunizade Hastanesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Canpolat, çocukların cildinde bir çarpma sonucu değil, sebepsiz yere oluşan morlukların erken tanıda kritik rol üstlendiğini söyledi. Çocuklarda ara sıra burun veya diş eti kanaması normal olsa da, bu durumun sıklaştığında önemli bir sinyal olduğunu anlatan Canpolat, “Sık tekrarlayan ateş ve enfeksiyonlar ve lenf bezlerinde büyüme de önemli belirtiler arasında. Eskiden enerjik olan bir çocuğun oyunlara ilgisini kaybetmesi, sık sık dinlenmek istemesi ve yüzünde belirgin bir solgunluk oluşması, kansızlıktan çok daha fazlasını işaret edebiliyor” dedi.

SİNSİCE İLERLİYOR

Sinsice ilerleyen löseminin yorgunluk, solunum yolu enfeksiyonları ya da kansızlık gibi durumlarla karşılaştırılabildiğini hatırlatan Canpolat, “Erken tanı, sadece yaşam süresini değil, tedavinin başarısını da kökten etkiliyor. Erken fark edilen her gün, çocuğun bağışıklık sisteminde önemli kazanımlar sağlıyor. Hastalığın ilk evrelerinde tespit edilmesi durumunda çocukların büyük bölümü tamamen sağlığına kavuşabiliyor” diye konuştu. Tanı geciktikçe kanserli hücrelerin çoğaldığını dile getiren Canpolat, artan ilaç dozları sebebiyle küçük bedenlerin yükünün daha da ağırlaştığını, bu sebeple en küçük şüphede bile vakit kaybetmeden uzmana danışmaları gerektiğini söyledi.

BAĞIŞIKLIĞI DİRİ TUTUN

Çocukluk çağı kanserleri içinde yüzde 30 ile en sık löseminin görüldüğünü vurgulayan Canpolat, bu durumun sadece genetik değil, çevresel faktörlerle de yakından ilişkisi olduğunu belirterek, “Pestisit içeren gıdalar, hava kirliliği, plastik kullanımındaki artış ve elektromanyetik alanlar derken çocukların bağışıklık sistemi zayıflıyor” değerlendirmesi yaptı.







