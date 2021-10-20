Hayat BİM karbon salınımının azalmasına destek olmaya devam ediyor
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BİM karbon salınımının azalmasına destek olmaya devam ediyor

Ekim 2021, İstanbul; Geçen yıl Batman, Nisan ayında da İstanbul Arnavutköy’de bulunan deposunda güneş enerjisi sistemi kuran BİM son olarak Iğdır deposunda da güneş enerjisine geçti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
BİM karbon salınımının azalmasına destek olmaya devam ediyor
BİM

Deponun çatısına kurulan 577 kWp kurulu güç ile depodaki enerji tüketiminin % 100’ü güneş enerjisinden karşılanacak. 250 hanenin yıllık enerji tüketimine denk gelen kapasite ile karbon salımında 338 ton azalma olacağı ve bunun da 7.200 adet ağaç kazanımına eşit olduğu belirtildi.

Üç depodan karbon salımının azalmasına yıllık 1.426 ton destek

Karbon ayak izini azaltarak çevreyi korumanın yanı sıra ülke ekonomisine de katkı sağlayan BİM’in Batman, İstanbul ve Iğdır depolarında kurduğu GES’in toplam gücü 2.23 MW oldu. Bin hanenin yıllık enerji tüketimine denk üretim yapan güneş enerjisi sistemiyle karbon salımında toplamda yıllık 1.426 ton azalma olurken, 30 bin ağaç kazanılıyor.

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