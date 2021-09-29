Hayat Biotrend Enerjiye düşük karbon kahramanı ödülü
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Biotrend Enerji’ye düşük karbon kahramanı ödülü!

Biotrend Enerji karbon yönetiminde göstermiş olduğu başarılı yönetimden dolayı, Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) tarafından gerçekleştirilen 7.İstanbul Karbon Zirvesi’nde “Düşük Karbon Kahramanı” ödülüne layık görüldü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Biotrend Enerji’ye düşük karbon kahramanı ödülü!
İlhan Doğan

Kurulduğu günden beri çevreye, ekonomiye ve dünyaya katma değeri yüksek projeleri hayata geçirmek adına var gücüyle çalışan Biotrend Enerji, bugün 6 bölgede, 11 ilde, 18 tesiste evsel, tarımsal ve ormansal atıkları yüz milyonlarca kilovatsaat elektriğe dönüştürerek, yüz binlerce hanenin enerji ihtiyacını karşılıyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarını sürdürülebilir bir dünya için en önemli adımlardan biri olarak gören Biotrend Enerji her yıl yaklaşık 520.000 adete yakın binek aracın trafikten çekilmesinin atmosferde biriken sera gazları üzerinde yaratacağı pozitif etkisi oranına eşdeğer yıllık 2.2 milyon ton CO2 emisyon engelleme oranına sahip.

Biotrend Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Doğan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Biotrend Enerji’nin Düşük Karbon Kahramanı Ödülü’ne layık görülmesinin bu alanda uzun süredir yaptıkları yatırımların takdiri olarak çok anlamlı olduğunu ifade ederek, daha da motive olarak sürdürülebilir bir dünya için insana ve çevreye yatırım yapmaya devam edeceklerini belirtti. Sözlerini, “Entegre Katı Atık Tesislerinde Türkiye’nin evsel katı atık karakterine uygun modern mekanik ayırma tesislerini faaliyete geçirdik ve geçirmeye devam ederek katı atık yönetiminde en son teknolojileri kullanıyoruz” şeklinde sürdüren Doğan biyokütle tesislerinde de yüksek verimlilikte çalışabilecek ve yakıt çeşitliliğine uygun dizayn edilmiş kazanlarla sektördeki en modern tesislerin arasında yer almakla kalmayıp çevre duyarlılıklarına paralel olarak bu santralleri de son teknoloji ile donatarak hem cyclone hem de torba filtreli olarak inşa ettiklerinin altını çizdi.

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