İtalyan moda tasarımcısı Valentino Garavani, 19 Ocak 2026’da 93 yaşında hayatını kaybetti. Valentino markasının kurucusu olan Garavani, Paris’te aldığı eğitim ve Roma’da inşa ettiği moda eviyle uluslararası ölçekte bir stil dili oluşturdu. Özellikle imzası hâline gelen parlak kırmızı tonlarıyla tanındı.

Valentino Garavani kimdir?

11 Mayıs 1932’de İtalya’nın Voghera kentinde doğan Garavani, modaya ilgisini erken yaşlarda keşfetti. İlk eğitim ve çıraklık adımlarının ardından Paris’e taşınarak École des Beaux-Arts ve Chambre Syndicale de la Couture Parisienne’de öğrenim gördü. Bu dönemde Jacques Fath, Balenciaga, Jean Dessès ve Guy Laroche gibi isimlerin atölyelerinde deneyim kazandı.

Roma’da kurulan haute couture evi

1960’ta Paris’ten ayrılan Garavani, Roma’da Via Condotti’de açtığı moda eviyle kendi çizgisini ortaya koydu. İlk defilesi için Paris’ten modeller getirerek dönemin haute couture anlayışına güçlü bir giriş yaptı. “Valentino kırmızısı” olarak anılan renk paleti, markanın küresel kimliğinin temel taşlarından biri oldu.

Giancarlo Giammetti ile ortaklık