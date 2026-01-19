Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Ünlü modacı Valentino Garavani hayatını kaybetti

Ünlü modacı Valentino Garavani hayatını kaybetti

20:0819/01/2026, Pazartesi
G: 19/01/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Valentino Garavani
Valentino Garavani

İtalyan moda dünyasının simge isimlerinden Valentino Garavani, 93 yaşında yaşamını yitirdi. “Valentino kırmızısı” ile küresel ölçekte tanınan usta tasarımcı, Paris’ten Roma’ya uzanan kariyeri boyunca haute couture anlayışını şekillendiren isimler arasında yer aldı. Valentino markasıyla yarım asrı aşan bir miras bırakan Garavani’nin ölümü, moda dünyasında geniş yankı uyandırdı.

İtalyan moda tasarımcısı Valentino Garavani, 19 Ocak 2026’da 93 yaşında hayatını kaybetti. Valentino markasının kurucusu olan Garavani, Paris’te aldığı eğitim ve Roma’da inşa ettiği moda eviyle uluslararası ölçekte bir stil dili oluşturdu. Özellikle imzası hâline gelen parlak kırmızı tonlarıyla tanındı.

Valentino Garavani kimdir?

11 Mayıs 1932’de İtalya’nın Voghera kentinde doğan Garavani, modaya ilgisini erken yaşlarda keşfetti. İlk eğitim ve çıraklık adımlarının ardından Paris’e taşınarak École des Beaux-Arts ve Chambre Syndicale de la Couture Parisienne’de öğrenim gördü. Bu dönemde Jacques Fath, Balenciaga, Jean Dessès ve Guy Laroche gibi isimlerin atölyelerinde deneyim kazandı.

Roma’da kurulan haute couture evi

1960’ta Paris’ten ayrılan Garavani, Roma’da Via Condotti’de açtığı moda eviyle kendi çizgisini ortaya koydu. İlk defilesi için Paris’ten modeller getirerek dönemin haute couture anlayışına güçlü bir giriş yaptı. “Valentino kırmızısı” olarak anılan renk paleti, markanın küresel kimliğinin temel taşlarından biri oldu.

Giancarlo Giammetti ile ortaklık

Aynı yıl Roma’da Giancarlo Giammetti ile tanışan Garavani, kısa sürede iş ve hayat ortaklığına dönüşen uzun soluklu bir birliktelik kurdu. Zorlu bir mali dönemden geçen atölye, bu ortaklıkla birlikte yeniden yapılandı ve uluslararası arenada büyüdü. Valentino, Valentino Garavani, Valentino Roma ve RED Valentino gibi markalarla moda dünyasında kalıcı bir iz bıraktı.

#valentino
#valentino garavani
#i̇talyan moda
#moda tasarımcısı
#haute couture
#valentino kırmızısı
#roma
#paris
#i̇talyan tasarımcı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
SGK 2026 ödenekleri belli oldu: Emzirme ödeneği, iş görmezlik rapor parası kaç TL? Cenaze yardımı ne kadar? İşte yeni rakamlar