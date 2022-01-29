BM'ye sert eleştiri: Kanseri yara bandıyla tedavi etmek gibi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde Suriye’de son günlerde ağır kış şartları yüzünden yaşanan insani durum görüşüldü. Oturumda konuşan Türkiye’nin BM Daimi Temsilciliği Maslahatgüzarı Öncü Keçeli, BM’nin dünyanın birçok yerinde devam eden krizler karşısında “sonradan müdahale servisi’’ haline dönüştüğünü söyledi.
PARA SAÇIYORLAR
BM’ye “insani yardımlar, kanseri yara bandıyla tedavi etmeye çalışmak gibi” eleştirisi yönelten Keçeli, “Uluslararası toplum, sorunları kapısından uzak tutmak için para saçıyor” dedi.
GEÇİCİ DE OLSA İYİLEŞTİRİLMELİ
- BM İnsani Yardımlardan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths ise yıllardır süren savaş, yoksulluk ve salgından bitkin düşen Suriyelilerin şimdi yine sert bir kış ile karşı karşıya olduğunu belirterek, 2 milyon kişinin bulunduğu ülkenin kuzey batısında dondurucu soğuklarda çadırlarda kalan Suriyelilerin koşullarının bu kış geçici de olsa iyileştirilmesi çağrısı yaptı.
CEHENNEME GİTTİLER
Norveç Mülteci Konseyi Genel Sekreteri Jan Egland ise Güvenlik Konseyi’ndeki brifinginde, Suriyeler için “Savaştan çıkıp cehenneme gittiler” değerlendirmesinde bulundu.