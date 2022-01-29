BM'ye sert eleştiri: Kanseri yara bandıyla tedavi etmek gibi

Trafikte mahsur kalan Şafak Sezer: Biliyoruz her yer böyle ama lütfen yardım edin

İstanbul'da dün gece saatlerinden itibaren etkisi arttıran kar yağışı nedeniyle birçok vatandaş saatlerce kapanan yollarda kalarak zor anlar yaşadı. Yolda kalanlardan biri olan komedyen Şafak Sezer sosyal medyadan paylaştığı videoyla yardım istedi.

