​Boğaziçi FF’de finalistler açıklandı.

Bu yıl 21-28 Ekim’de sinemaseverlerle buluşacak Boğaziçi Film Festivali finalistleri açıklandı. Tebessüm (Sezgin Cengiz, Şiyar Gedik), Tatlı Süt Köpüğü (Olgun Özdemir), Mendirek (Cem Demirer), Karanlık Gece (Özcan Alper), Kar ve Ayı (Selcen Ergun), Kabahat (Ümran Safter), Hara (Atalay Taşdiken), Eflatun (Cüneyt Karakuş), Uçuş 811 (Hakan Kerim Karademir) ve Bir Umut (Ümit Köreken) filmleri ulusal uzun metraj bölümünde finalist oldu. Bölümdeki filmleri yönetmen Semih Kaplanoğlu, yapımcı Zeynep Atakan, Cannes Film Festivali film depertmanı direktörü Christian Jeune, yazar Irmak Zileli ve yönetmen Biket İlhan’dan oluşan jüri değerlendirecek.

Festivalin yapım destek platformu olan Bosphourus Film Lab bölümünde ise Hacer (Yeşim Tonbaz), Benim Mutlu Ailem (Alkım Özmen), Hasan (Hasan Serin), İskeletin Öyküsü (Murat Uğurlu), Jackson Kara Orkestrası (Halit Eke), Rüzgarla Beraber (Ömer Sami Ciminli), Saçma (Fatih Özcan) ve Toprağın Tuzu (Murat Eroğlu) projeleri ödül almak için yarışacak.

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