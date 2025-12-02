Yeni Şafak
Bolu'da bir haftada 117 şüpheli yakalandı, 13'ü tutuklandı

Bolu’da bir haftada 117 şüpheli yakalandı, 13’ü tutuklandı

14:402/12/2025, Salı
IHA
BOLU CEZA İNFAZ KURUMLARI KAMPÜSÜ (ARŞİV)
BOLU CEZA İNFAZ KURUMLARI KAMPÜSÜ (ARŞİV)

Bolu’da emniyet ve jandarma ekiplerince bir hafta içerisinde çeşitli suç kaydı bulunan 117 şüpheli yakalanırken bu kişilerden 13’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bolu’da huzur ve güvenliğin sağlanması ile kamu düzeninin korunması amacıyla, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 24-30 Kasım tarihleri arasında çeşitli denetimler yapıldı. Yapılan çalışmalarda kişilere karşı 90, takibi gereken 109, mal varlığına karşı 24, topluma karşı 11 ve millete-devlete karşı 1 olay olmak üzere toplam 235 olay meydana geldi. Bu olaylara karışan 86 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 3’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, emniyet ve jandarma ekiplerin yaptığı operasyonlarda haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 31 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 10’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

