Boşanma davası devam ederken sadakat yükümlülüğü kalkar mı?

Birçok kişi için boşanma davası açıldığı anda evlilik bitmiş sayılır. Artık herkes kendi yoluna gider, sorumluluklar sona erer. Peki gerçekten öyle mi? Hukuken evlilik birliği o anda mı sona eriyor, yoksa görünmeyen bir çizginin ötesinde hâlâ süren bir bağ mı var? Boşanma süreci, sadece duygusal bir kopuş değil; aynı zamanda devam eden bir hukukî ilişkidir. Eşler mahkeme salonunda karşı karşıya gelmiş olsa bile, kanun gözünde hâlâ birbirlerine “eş”tir. Ve bu durum, özellikle “sadakat yükümlülüğü” söz konusu olduğunda büyük yanılgılara neden olabiliyor.

Avukat Erdem Özcan: “Sadakat yükümlülüğü karar kesinleşmeden sona ermez”

Ankara’da aile hukuku ve boşanma alanında çalışan Avukat Erdem Özcan, boşanma sürecinde sıkça karşılaşılan bu hatalı algının ciddi sonuçlar doğurduğunu belirtiyor: “Toplumda yaygın bir kanaat var: Dava açıldıysa artık herkes serbest. Oysa hukuk böyle demiyor. Boşanma kararı kesinleşene kadar sadakat yükümlülüğü devam eder. Bu süreçte yaşanan aldatma eylemleri, mevcut davada kusur dağılımını tamamen değiştirebilir.”

Avukat Erdem Özcan

Özcan, uygulamada sıkça rastlanan bir başka yanlış yorumun da Yargıtay kararlarının yanlış değerlendirilmesinden kaynaklandığını ifade ediyor ve şöyle devam ediyor: “Usulüne uygun bir şekilde davaya dahil edilmeyen aldatma vakıalarının mevcut davaya esas alınmayacağına dair Yargıtay kararlarından, boşanma davası devam ederken sadakat yükümlülüğünün son bulduğu sonucuna ulaşılması hatalıdır.”

Bu hatalı değerlendirmelerin, mahkemelerde tarafların hak kaybına uğramasına neden olabileceğini belirten Özcan, sürecin mutlaka profesyonel hukuki destekle yürütülmesi gerektiğini vurguluyor.

Görünmeyen bir hat: Evlilik bitmeden bitmiş gibi davranmak

Yargıtay kararları da açık: Sadakat borcu, boşanma davasının açılmasıyla değil, kararın kesinleşmesiyle sona erer.

Bu nedenle davanın ortasında yaşanan bir sadakat ihlali, yeni bir dava konusu olabileceği gibi mevcut dosyada da kusurlu tarafın değişmesine yol açabiliyor.