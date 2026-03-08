“Kâbe’de Hacılar Hu Der Allah” ilahisiyle geniş kitlelerin gönlünde taht kuran Celal Karatüre, küçük yaşta başladığı ilahi yolculuğu sayesinde bugün sadece Türkiye’nin değil, dünyanın da tanıdığı bir isim haline geldi. Samsun’un Canik ilçesi, Yavuz Selim Mahallesi’nde doğup büyüyen Celal Karatüre’nin ailesi ve mahalle sakinleri, onunla gurur duyduklarını söyledi. Celal Karatüre’nin babası Sezgin Karatüre, oğlunun çocukluğundan beri ilahiyle iç içe olduğunu anlattı. “Celal’in yaptığı işlerden herkes gibi babası olarak ben de gurur duyuyorum. Çocukluğundan beri elinde tef, her yerde ilahi söylüyordu. Türkiye’yi gururlandırdı, biz de gururlandık” diyen Sezgin Karatüre, oğlunun başarılarını coşkuyla ve gururla takip ettiklerini belirtti.

BİZİ GURURLANDIRDI

Şeker ve kalp hastalıkları ile bir bacağını kaybeden Karatüre, oğlunun başarılarını gördüğünde duygulandığını söyleyerek “Canik Belediye Başkanımız İbrahim Sandıkçı, Celal’i işe almıştı. Bir süre çalıştı, daha sonra işten ayrılarak İstanbul’a gitti. Bu kadar ünlü olacağını bilmiyorduk. Oğlum söylediği ilahi ile herkese ‘Allah’ dedirtti. Türkiye’yi gururlandırdı, biz de gururlandık. Çocuğumu görünce ağlıyorum, ‘maşallah’ diyorum. Nereden, nereye geldi” dedi.

ELEŞTİRİLERİ ANLAMIYORUZ

Sezgin Karatüre, Celal’in kazandığı parayla ilgili olarak da “Kazandığı para hayırlıysa bize gelsin, hayırsızsa hiç gelmesin” ifadelerini kullandı. Bazı kesimlerin Celal’i eleştirmesini anlamadığını belirten baba Karatüre, “Celal’in ilahi söylemesinden neden rahatsız oluyorlar? Sadece Celal mi söylüyor, herkes söylüyor. Celal herkesten daha farklı ilahi söylüyor. Celal’in sayesinde ilahi herkesin diline yayıldı. Celal’e destek veren Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den Allah razı olsun” diye konuştu.

ROMANLARI TÜRKİYE’YE GÜZEL TANITTI

Mahalle sakinleri de Celal Karatüre’nin başarısını kutlayarak, “Celal ile gurur duyuyoruz. Bizim adımızı duyurdu. Romanları Türkiye’ye güzel tanıttı. Her yerde, okulda bile ilahisi çalıyor, söyleniyor. İlahisi artık içimize işledi. Zikir bilmeyen kişilerdik, zikre başladık. ‘Hav hav’ diyen adam kazandı, ‘Allah’ diyen kazanamazsa halimiz ne olur?" şeklinde konuştular.







