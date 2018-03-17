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KÜLTÜR SANAT

Bu sergimde hesap veriyorum

Ressam Onay Akbaş, İş Sanat Kibele Galerisi''nde ‘Kıyısız Dalgalar’ adını verdiği sergisiyle kendisine ve sanatına hesap verdiğini söylüyor.

Harun KaraburçYeni Şafak
Onay Akbaş: ​Bu sergimde hesap veriyorum
Onay Akbaş: ​Bu sergimde hesap veriyorum

Fareler, Ruh Çağıranlar, Korkuluklar, Kelebek Avcıları, Kuklalar, Oyun-Oyuncak-İktidar, An ve Bellek, Bitmem(iş)lerim, Varoluş Karnavalı, Dalga, Düşlemler gibi evrensel temalar üzerine çok sayıda eser üreten Onay Akbaş, İş Sanat Kibele Galerisi’nin konuğu. Sanat yaşamı boyunca ürettiği eserlerden derlediği seçkiyi ‘Kıyısız Dalgalar’ başlığı altında sanatseverlerin beğenisine sunan Akbaş, “Her sanatçı ilerlerken şöyle bir durmalı. Durak deriz. Ben araya bir ‘b’ koyuyorum ‘durbak’ diyorum. İnsanın ben neyim, ne yapıyorum, nereye gidiyorum diye kendine hesap sorması lazım. Ben de burada küçük çapta bilanço yaptım. Kendime hesap veriyorum” diyor. Akbaş’ın sergisini 5 Mayıs’a kadar gezebilirsiniz. Sergide Akbaş’ın çok klasik hatta ilk gençlik yıllarında ürettiği işleri de görüyoruz. Son dönemde yaptığı resimleri de görmek mümkün.

KENDİ İÇİNDE EVRELERİ VAR

Profesyonelliğe erken adım attığı için sergide kendi içerisinde de evreler olduğunu belirten Akbaş, şu sıralar genellikle duvar resimleri çalışıyor. Akbaş, resimde üçüncü boyutu reddeden graffiti ve figür anlayışını benimsiyor. Bugüne kadar birçok ülkede 50’nin üzerinde kişisel sergi açan, çok sayıda karma sergiye, fuar ve bienale katılan, birçok özel koleksiyon ve müzede eserleri bulunan Onay Akbaş’ın resimlerinin tarihsel tanıklığı, verdiği mesaj, içinde taşıdığı derinlik, izleyicisini yeni düşünce ve algı dünyalarına taşıyor.

Retrospektif için gencim

Kıyısız Dalgalar’da sanatçının daha önce satılmış ve koleksiyonlarda bulunan eserleri bir araya getirilmiş. Akbaş, “Yaşım retrospektif sergi için genç. Gerçi bunun yaşı da yok. Van Gogh sekiz yıl resim yapmış ama bugün arkasından retrospektif yapılabiliyor” dedi. Akbaş serginin amacını ise şu sözlerle anlatıyor: “Benim birçok dönemimi bir araya getirip izleyiciye sunmak istedik. Çünkü bu eserlerin çoğu hiçbir zaman yan yana gelmedi. Ben de bunu görmek istedim.”

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