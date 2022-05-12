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Bugün hemşireler günü: İyi ki varsınız

Bugün Dünya Hemşireler Günü. Sağlık sisteminin temel taşlarından olan hemşireler koronavirüsle mücadelenin ön saflarında oldular hep. Kimi Fatma Beyaz hemşire gibi yoğun bakım hastalarının yaşadıklarını anlamak için onun yerine oksijeni denedi, kimi de Samet Yankın gibi pandemi sürecinde hastalarının tıraşını elleriyle yaptı.

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Ayşe Mine Alioğlu Yeni Şafak
Bugün hemşireler günü: İyi ki varsınız
Fatma Beyaz

Dünya Hemşireler Günü’nde hastaların en zor anında yanında olan hemşirelerin hikayelerine kulak verdik.

AĞRIYI ALAN JEL ÜRETTİ

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Dahiliye’de yoğun bakım hemşireliği yapan Fatma Beyaz, hastaları için kendini denek yapan fedakar hemşirelerden biri. Beyaz, “Pandemi sürecinde hastalara çok yüksek miktarda oksijen verdik ve oksijen hastaların ağızlarını, burunlarını korkunç derecede kuruttu. Ben de bunun etkisini anlamak için kendimde yüksek derecede oksijeni denedim. Gerçekten çok can acıtıyor. İçim dayanmadı. Ağrıyı alan bir jel var. Hastaların ağzına, ağrıları hafiflesin diye günde üç kere bu jellerden sürdük. İki tane çocuğum var onlardan bir süre uzak kaldık. Olsun, bir hasta kurtarmak bile manevi rahatlama nedenim.” dedi.

Samet Yankın
Samet Yankın

TIRAŞLARINI O YAPTI

  • Sancaktepe Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan yoğun bakım hemşiresi Samet Yankın da hastaların sadece sağlık durumlarıyla değil, kişisel bakımlarıyla da ilgilenerek takdir topladı. Bu mesleğin çocukluk hayali olduğunu söyleyen Yankın, “Pandeminin başından beri çalışıyorum. Hastaların ölüm korkusu yaşadığı yerde güçlü durmaya çalıştık. Psikolojik olarak destek verdik. Türk kahvesi isteyenlere kahve yaptım, yakınlarını özleyenler için fotoğraflarını alıp duvarlara astım, sürekli onları sosyal hayattan haberdar edip morallerini yükseltmeye çalıştım. Hastalara vücut bakımı yaptım. Normalde dışarıdan berber getiriyorduk, bu süreçte iş bize düştü. Makasla tıraşlarını yaptık. Manevi destek birimiyle ortak çalıştım. Hastalar ihtiyaçlarını karşıladığımızı görünce aramızda farklı bir bağ gelişti. Tek odaklandığımız konu hastalar oldu. Sosyal hayatı hiç düşünemedim. Aklıma bile gelmedi. Biz bu savaşı en derinden yaşadık. Dönüp baktığımda büyük bir iş çıkardığımızı görüyorum. Çok gururlanıyorum. Parayla hiç alakası yok, vicdani bir meslek bu.” ifadelerini kullandı.

Seher Altuncu
Seher Altuncu

Salgının simgesiydi

Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde görevli hemşire Seher Altuncu, maske takmaktan yüzünde oluşan izlerle salgının simgesi oldu. Bıçak, “Maske kullanımı kalktı ama izleri ve hatıraları bizimle” dedi.

Yoğun bakım çalışma zorluğu yüzüne yansıyan Seher hemşireye övgü
FOTOĞRAF 10
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Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi, yoğun bakım servisinde görevli hemşire Seher Altuncu, yakın zamanda yorucu geçen mesaisinin bitiminde, maske takmaktan yüzünde oluşan izlerin yer aldığı fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımı kısa sürede tekrar paylaşan binlerce takipçi, Seher hemşirenin yanı sıra tüm sağlık çalışanlarına övgü dolu yorumlarda bulundu.
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Saatlerce maske ve koruyucu elbise içinde mesai yapan meslektaşlarının yaşadığı zorlukları paylaşımıyla gözler önüne seren Seher hemşire, sosyal medyada beğeni toplayan fotoğrafın hikayesini anlattı.
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‘ZOR SÜREÇTEN GEÇİYORUZ’ <br> <br> Zor ve yoğun bir süreçten geçildiğini söyleyen Seher Altuncu, \"Yeni atamayım ama direkt kendimizi Covid’le mücadelenin içinde bulduk. Zorlu bir süreçten geçtik, hala da içindeyiz. Bütün ekibimizle birlikte bu zorlu dönemin üstesinden gelmeye çalışıyoruz...
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24 saatlik nöbetlerimiz oluyor, bu nöbette Covid Polikliniği'nde ve yoğun bakımda tulumların içinde çalışıyoruz. Bizim için gerçekten zorlu geçiyor, bazen saatlerce içeride kalmış oluyoruz...
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Yani şöyle bir durum var; normalde dışarıda, siz öksüren birini gördüğünüzde ‘Acaba mı’ deyip ihtimal vererek kaçabilirken, biz yüzde 100 Covid olduğunu bildiğimiz insanlarla yüz yüze geliyoruz. Bundan çekinmiyoruz. Bu bizim görevimiz. Ama bazıları buna ‘Zaten alıyorsunuz karşılığını’ dese de bizce bunun karşılığı bu şekilde alınamaz, bunun maneviyatı çok farklı\" dedi.
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‘MESLEĞİMİZİN DEĞERİNİN BİLİNMESİNİ İSTİYORUM’ <br> <br> Paylaştığı fotoğrafla ilgili kendisine ve tüm sağlık çalışanlarına övgü dolu yorumlarda bulunanlara teşekkür eden Altuncu, \"Öncelikle herkese çok teşekkür ediyorum. O fotoğraf öncesinde; tulumlarımızı giyip, maskelerimizi takıp, içeri girdiğimizde, saatlerce içerde kalmıştık ve gerçekten çok yoğun ve zor geçmişti içerisi. Bazen normalde planlayıp, 1 saat için giriyorsun ama saatlerce sürebiliyor...
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Maskeyi çıkardığımda maskenin bütün izi yüzüme çıkmıştı. Ben o gün eve gittiğimde yüzümde maske olmamasına rağmen hala burnumun üstünde maske varmış gibi hissettim. O fotoğrafla sağlıkçı arkadaşlarımın çektiği zorluklara yoğunlaşmak istedim. Çünkü bu mesleğimizin değerinin bilinmesi gerektiğini düşünüyorum. Herkes ne kadar zorluk çektiğimizi görsün istedim\" diye konuştu.
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'O YORUM GURUMU OKŞADI' <br> <br> Bir takipçinin yaptığı ‘Mustafa Kemal Atatürk seni tanısaydı, çok severdi çocuk’ yorumundan çok etkilendiğini de kaydeden Seher Altuncu, \"Beni en çok etkileyen yorum; biri 'Mustafa Kemal Atatürk seni tanısaydı, çok severdi çocuk' diye yazdı. Bu gerçekten beni onore etti, gururumu okşadı. O yüzden o kişiye teşekkür ediyorum...
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El üstünde tutulması gereken mesleklerden biriyiz. Tedbirlerle ilgili her yerde bangır bangır bağırıyoruz. Ama şöyle bir durum var; kimse size ‘Hayatınızı yaşamayın’ demiyor. Tabi ki hayatınızı yaşayacaksınız, bir şekilde hayat devam ediyor. Ama bu sırada gerçekten bazı şeylere özellikle sosyal izolasyona, maske ve hijyen kurallarına çok dikkat edelim...
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Görüşün ama belli bir mesafede görüşün. Temizlik önemli, maske mutlaka takın. 2 kişi karşılıklı maske takarsa etkili oluyor. Bir kişi maskeyi, burnunun altına ya da çenesine indirip, koluna taktığında etkili olmuyor. Lütfen her yerde maske takın. Tedbirlere hep birlikte uyarsak bu dönemi daha kolay atlatacağız\" dedi.
Yoğun bakım çalışma zorluğu yüzüne yansıyan Seher hemşireye övgü
Trabzon'da, yoğun bakım servisinde görevli hemşire Seher Altuncu, meslektaşlarının fedakarca çalışmasını, maske takmaktan yüzünde oluşan izlerin yansıdığı fotoğrafla gözler önüne serdi. Çalışma zorluğunun yüzüne yansıdığı sosyal medya paylaşımıyla övgü toplayan Altuncu, "Biri, 'Mustafa Kemal Atatürk seni tanısaydı, çok severdi çocuk' diye yazdı. Onore oldum, gururum okşandı. El üstünde tutulması gereken mesleklerden biriyiz” dedi.

Kadir Bezcioğlun
Kadir Bezcioğlun

Hemşirelik para değil gönül işi

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan yoğun bakım hemşiresi Kadir Bezcioğlu de pandemi sürecinde yoğun mesai harcayan sağlıkçılardan biri. Bezcioğlu, “21 yıllık hemşireyim. Pandemi döneminde aktif olarak yoğun bakım hemşireliği yaptım. Biz herkesin kaçtığı dönemde savaşta en öndeydik. Para için bu mesleği yaptığımızı söyleyenler gelsinler, 15 dakika yoğun bakımda kalsınlar, bizim neler yaptığımızı görsünler.” diye konuştu. Pandemi sürecinde aktif eğitim veren enfeksiyon kontrol hemşiresi Bilgen Uçan ise “Hemşirelik, gönüllülük işi olmadan yapılacak bir meslek değil. Hastalara yardımım dokunduğu için gururluyum” dedi.

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