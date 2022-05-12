Bugün hemşireler günü: İyi ki varsınız

Bugün Dünya Hemşireler Günü. Sağlık sisteminin temel taşlarından olan hemşireler koronavirüsle mücadelenin ön saflarında oldular hep. Kimi Fatma Beyaz hemşire gibi yoğun bakım hastalarının yaşadıklarını anlamak için onun yerine oksijeni denedi, kimi de Samet Yankın gibi pandemi sürecinde hastalarının tıraşını elleriyle yaptı.
Dünya Hemşireler Günü’nde hastaların en zor anında yanında olan hemşirelerin hikayelerine kulak verdik.
AĞRIYI ALAN JEL ÜRETTİ
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Dahiliye’de yoğun bakım hemşireliği yapan Fatma Beyaz, hastaları için kendini denek yapan fedakar hemşirelerden biri. Beyaz, “Pandemi sürecinde hastalara çok yüksek miktarda oksijen verdik ve oksijen hastaların ağızlarını, burunlarını korkunç derecede kuruttu. Ben de bunun etkisini anlamak için kendimde yüksek derecede oksijeni denedim. Gerçekten çok can acıtıyor. İçim dayanmadı. Ağrıyı alan bir jel var. Hastaların ağzına, ağrıları hafiflesin diye günde üç kere bu jellerden sürdük. İki tane çocuğum var onlardan bir süre uzak kaldık. Olsun, bir hasta kurtarmak bile manevi rahatlama nedenim.” dedi.
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TIRAŞLARINI O YAPTI
Sancaktepe Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan yoğun bakım hemşiresi Samet Yankın da hastaların sadece sağlık durumlarıyla değil, kişisel bakımlarıyla da ilgilenerek takdir topladı. Bu mesleğin çocukluk hayali olduğunu söyleyen Yankın, “Pandeminin başından beri çalışıyorum. Hastaların ölüm korkusu yaşadığı yerde güçlü durmaya çalıştık. Psikolojik olarak destek verdik. Türk kahvesi isteyenlere kahve yaptım, yakınlarını özleyenler için fotoğraflarını alıp duvarlara astım, sürekli onları sosyal hayattan haberdar edip morallerini yükseltmeye çalıştım. Hastalara vücut bakımı yaptım. Normalde dışarıdan berber getiriyorduk, bu süreçte iş bize düştü. Makasla tıraşlarını yaptık. Manevi destek birimiyle ortak çalıştım. Hastalar ihtiyaçlarını karşıladığımızı görünce aramızda farklı bir bağ gelişti. Tek odaklandığımız konu hastalar oldu. Sosyal hayatı hiç düşünemedim. Aklıma bile gelmedi. Biz bu savaşı en derinden yaşadık. Dönüp baktığımda büyük bir iş çıkardığımızı görüyorum. Çok gururlanıyorum. Parayla hiç alakası yok, vicdani bir meslek bu.” ifadelerini kullandı.
Salgının simgesiydi
Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde görevli hemşire Seher Altuncu, maske takmaktan yüzünde oluşan izlerle salgının simgesi oldu. Bıçak, “Maske kullanımı kalktı ama izleri ve hatıraları bizimle” dedi.
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan yoğun bakım hemşiresi Kadir Bezcioğlu de pandemi sürecinde yoğun mesai harcayan sağlıkçılardan biri. Bezcioğlu, “21 yıllık hemşireyim. Pandemi döneminde aktif olarak yoğun bakım hemşireliği yaptım. Biz herkesin kaçtığı dönemde savaşta en öndeydik. Para için bu mesleği yaptığımızı söyleyenler gelsinler, 15 dakika yoğun bakımda kalsınlar, bizim neler yaptığımızı görsünler.” diye konuştu. Pandemi sürecinde aktif eğitim veren enfeksiyon kontrol hemşiresi Bilgen Uçan ise “Hemşirelik, gönüllülük işi olmadan yapılacak bir meslek değil. Hastalara yardımım dokunduğu için gururluyum” dedi.