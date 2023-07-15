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Bugün tüm Türkiye'de toplu taşıma ücretsiz hizmet verecek

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde kutlamalar ve anma etkinlikleri gerçekleştirilecek. Bu özel gün kapsamında, Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar doğrultusunda ücretsiz hizmetler sunulmaya başladı.

13:07 . 15/07/2023 Cumartesi
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Resmi ve dini günlerde toplu taşıma araçları ücretsiz olarak hizmet veriyor. Geçtiğimiz 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs gibi resmi tatillerde toplu ulaşım araçları bir günlüğüne ücretsiz kullanıldı. Ramazan ve Kurban Bayramında ise benzer şekilde toplu taşıma araçlarından ücret alınmadı. 15 Temmuz’a kısa bir zaman kala ise Cumartesi günü metro, metrobüs, otobüs, tramvay, marmaray gibi toplu ulaşım araçlarının son durumu merak ediliyor. Konuyla ilgili alınan karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Marmaray ve İzban da dahil

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü sebebiyle 15 Temmuz Cumartesi günü Marmaray ve İzban seferleri ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro seferleri vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek.




#15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
#Marmaray
#İzban
12 dakika önce
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