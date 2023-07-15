Bugün tüm Türkiye'de toplu taşıma ücretsiz hizmet verecek

Resmi ve dini günlerde toplu taşıma araçları ücretsiz olarak hizmet veriyor. Geçtiğimiz 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs gibi resmi tatillerde toplu ulaşım araçları bir günlüğüne ücretsiz kullanıldı. Ramazan ve Kurban Bayramında ise benzer şekilde toplu taşıma araçlarından ücret alınmadı. 15 Temmuz’a kısa bir zaman kala ise Cumartesi günü metro, metrobüs, otobüs, tramvay, marmaray gibi toplu ulaşım araçlarının son durumu merak ediliyor. Konuyla ilgili alınan karar Resmi Gazete’de yayımlandı.