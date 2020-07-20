Bülent Emrah Parlak ile Burcu Gönder boşanıyor - Burcu Gönder eşi Bülent Emrah Parlak hakkındaki şiddet dilekçesini geri çekti Emrah Parlak'tan şiddet gördüğünü iddia eden Gönder: Dilekçemi geri çektim Çok Güzel Hareketler Bunlar ile ünlenen Bülent Emrah Parlak ile eşi Burcu Gönder boşanma davası açtı. Eşi hakkında önce şiddet gördüğü gerekçesiyle tedbir kararı aldıran Gönder, daha sonra yaptığı açıklama ile dilekçesini yanlış anlama oldu diyerek geri çekti.

Haber Merkezi 20 Temmuz 2020, 17:59 Son Güncelleme: 20 Temmuz 2020, 18:07 Yeni Şafak