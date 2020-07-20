Emrah Parlak'tan şiddet gördüğünü iddia eden Gönder: Dilekçemi geri çektim

Oyuncu Bülent Emrah Parlak ve Burcu Gönder'in boşanma davası açtı. İkilinin boşanma davası dosyasında yer alan dilekçede Burcu Gönder'in tektaşı yüzüğü zorla sattırıldığı iddia edildi.
ŞİDDET BAŞVURUSUNU GERİ ÇEKTİ
- “Çok Güzel Hareketler Bunlar” programıyla üne kavuşan Bülent Emrah Parlak’ın beş yıl önce evlendiği Burcu Gönder ile boşanacağı iddia edilmişti. İddialara göre Gönder eşinin agresif tutumu ve öfke problemi nedeniyle boşanma davası açmaktan endişe ettiğini öne sürerek mahkemeden tedbir talep etmişti. Gönder, daha sonra eşiyle anlaşmalı boşanma konusunda sulh olduklarını belirterek tedbir kararının kaldırılması için yeniden mahkemeye başvurmuştu.
Bir diğer iddia ise Bülent Emrah Parlak'ın Burcu Gönder’in tektaş yüzüğünü sattırıp onun parasını almasıydı...