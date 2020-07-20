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Hayat Emrah Parlaktan şiddet gördüğünü iddia eden Gönder Dilekçemi geri çektim
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Bülent Emrah Parlak ile Burcu Gönder boşanıyor - Burcu Gönder eşi Bülent Emrah Parlak hakkındaki şiddet dilekçesini geri çekti

Emrah Parlak'tan şiddet gördüğünü iddia eden Gönder: Dilekçemi geri çektim

Çok Güzel Hareketler Bunlar ile ünlenen Bülent Emrah Parlak ile eşi Burcu Gönder boşanma davası açtı. Eşi hakkında önce şiddet gördüğü gerekçesiyle tedbir kararı aldıran Gönder, daha sonra yaptığı açıklama ile dilekçesini yanlış anlama oldu diyerek geri çekti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Burcu Gönder - Bülent Emrah Parlak
Burcu Gönder - Bülent Emrah Parlak

Oyuncu Bülent Emrah Parlak ve Burcu Gönder'in boşanma davası açtı. İkilinin boşanma davası dosyasında yer alan dilekçede Burcu Gönder'in tektaşı yüzüğü zorla sattırıldığı iddia edildi.

ŞİDDET BAŞVURUSUNU GERİ ÇEKTİ

  • “Çok Güzel Hareketler Bunlar” programıyla üne kavuşan Bülent Emrah Parlak’ın beş yıl önce evlendiği Burcu Gönder ile boşanacağı iddia edilmişti. İddialara göre Gönder eşinin agresif tutumu ve öfke problemi nedeniyle boşanma davası açmaktan endişe ettiğini öne sürerek mahkemeden tedbir talep etmişti. Gönder, daha sonra eşiyle anlaşmalı boşanma konusunda sulh olduklarını belirterek tedbir kararının kaldırılması için yeniden mahkemeye başvurmuştu.

Bülent Emrah Parlak ile Burcu Gönder'in boşanma açıklaması...
Bir diğer iddia ise Bülent Emrah Parlak'ın Burcu Gönder’in tektaş yüzüğünü sattırıp onun parasını almasıydı...

Oyuncu Emrah Parlak'tan boşanma kararı alan Burcu Gönder, mahkemeden tedbir kararı çıkartmış
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Oyuncu Emrah Parlak'tan boşanma kararı alan Burcu Gönder, mahkemeden tedbir kararı çıkartmış

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