Büyük Taarruz 4. Kısa Film Festivali programı belli oldu

Afyonkarahisar'da düzenlenecek "Büyük Taarruz 4. Uluslararası Kısa Film Festivali (BTKFF)" programı belli oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın himayesinde, Afyonkarahisar Valiliği ev sahipliğinde, Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği tarafından düzenlenen festival, 13-16 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek. Son iki yıl olduğu gibi bu yıl da festivalde Filistin unutulmadı. Bunun yanı sıra aile yılı kapsamında aileye yönelik film ve söyleşilerle zenginleştirildi.
4. Büyük Taarruz Onur Ödülü sinemanın Sultanı Türkan Şoray’a verilecek. 16 Ekim’de Afyonkarahisar’da konuk edeceğimiz ünlü oyuncu, ödül töreni öncesinde Afyon Kocatepe Üniversitesi Atatürk Kongre Merkezi’nde “Yeşilçam’da Aile” başlığı altında söyleşiye konuk olacak, ardından saat 19.00’daki ödül törenine katılacak.
FİLİSTİN UNUTULMADI
Festivalin açılış ve kapanış programları Afyonkarahisar Korel Otel’de yapılacak. Büyük Taarruz 4. Uluslararası Kısa Film Festivali, 13 Ekim Pazartesi saat 19.00’da açılış programıyla başlayacak. Açılış konuşmalarının ardından yönetmenliğini Kübra Kuruali ve Kaan Burak Şen’in yaptığı “Anka Kuşu Gazze” belgeseli Anadolu’da ilk gösterimini yapacak. 16 Ekim’de kapanış programının yapılacağı festivalde, Gazzeli müzisyenler Fares Anber ve Mohamed Al-Ashai konser verecek. Filistinlilerin unutulmaz şarkılarının yer alacağı konserde, Türkçe parçalar da söylenecek.
AİLE TEMALI FİLMLER
Festival kapsamında 4 gün boyunca Korel Otel, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nde eş zamanlı olarak festival seçkisi ve özel gösterimler gerçekleştirilecek. Paralel oturumlarda ise söyleşiler yapılacak. Festivalde Kurtuluş Savaşı’nı güncel bir yorumla ekrana taşıyan “Tehlikeli Bölge” ile aile temalı “Akıldan Kalbe” ve “Geçerken Uğradım” gibi filmler izletilerek ekipleriyle söyleşi yapılacak. “Yücel Çakmaklı Bugüne Ne Söyler” başlıklı söyleşiyle Milli Sinema’nın kurucularından Bolvadinli yönetmen Yücel Çakmaklı da anılacak.
BİRBİRİNDEN KIYMETLİ JÜRİ
Festivale, 189 ülkeden 2 binin üzerinde kısa film ve belgesel film için başvuru yapıldı. Ön değerlendirmeler tamamlanarak belirlenen 24 finalist film, özel bir jüri tarafından değerlendirilecek. Yapımcı Burhan Gün’ün başkanlığını üstlendiği jüride, Yönetmen ve Senarist Selçuk Aydemir, Oyuncu Bekir Aksoy, Oyuncu ve Senarist Ayça Mutlugil ve Akademisyen Azime Cantaş bulunuyor.