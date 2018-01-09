Büyümeyi reddediyoruz

Çocuklar için yola çıkan yepyeni bir dergi ÇETO'nuni lk sayısı raflardaki yerini aldı. Dergi ismini Çocuk Edebiyatı Tercüme Ofisi'nin baş harflerinden alıyor. Genel Yayın Yönetmenliğini Mevlana İdris Zengin'in üstlendiği, iki aylık periyotla yayınlanacak derginin ilk sayısını TveK'larda ve seçkin kitapçılarda bulabilirsiniz. Yazar kadrosu ağırlıklı olarak gençlerden oluşuyor olsa da Hüsrev ve Hüseyin Hatemi, Gökhan Özcan, Hasan Aycın, Mustafa Ruhi Şirin, Sedat Sever, Abdühamit Kırmızı ve Fatih Erdoğan gibi tanıdık isimler de var. Hem yetişkinlere hem de çocuklara hitap eden derginin hikayesini, edebiyat yolculuğunu Mevlana İdris ile konuştuk.

AKLIN VARSA BÜYÜME

ÇETO'nun yola çıkış mottosu şu: 'Aklın varsa büyüme'. Bu sloganın arkasındaki hikayeyi şöyle özetliyor Zengin: "ÇETO'nun önceliği çocuk ve çocukluk. Çocuğu savunuyor, çocuğun yanında saf tutuyoruz. Büyüdüğümüzde ve çocukluktan çıktığımızda adına toplum denilen cehennemde bir yetişkin olarak yer alıyoruz. Bizim reddettiğimiz ve acı duyduğumuz şey bu. Çocukları da yetişkin gibi kalıplara koyuyor, eğitiyoruz. Bunu da reddediyoruz. Büyümek elbette tabii bir şey ama büyüklerin mantık sistemine teslim olmak ve dünyayı cetvellerle hesap makineleriyle algılamak bir kayıp. Zavallıca..."

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ÖRNEĞİ YOK

Ülkemizde çocuk edebiyatı dergilerinin az olduğunu söyleyen Zengin, ÇETO'nun bu az sayıdaki dergilerden farkını ise "İçinde yalnızca edebiyat yok. Mimari, felsefe, mantık, tarih ve matematik gibi yan dallar da var. Çocuk ve çocukluğa yönelik böyle bir yaklaşım ve hacimli bir dergi örneği yok. Bizde hem çocuğa hem de yetişkinlere yönelik içerik var. Bizzat genç ve çocukların yazdığı yazılar var. Çift yönlü bir iletişim akışı söz konusu. Gençler büyüklere bir şeyler söylüyor, büyükler gençlere. Dokuz on ayrı dilden çeviri yer alıyor" sözleriyle açıklıyor.

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Osmanlıca masallar ve bilmeceler var

Çeviri konusu ÇETO için oldukça mühim. Dünya edebiyatından çeşitli çevirileri okumak mümkün. Bu konuda isminin hakkını veren bir dergi. Çeviri konusundaki hassasiyetiyle ilgili olarak Zengin, "Derginin ana merkezlerinden biri çeviri. Rus edebiyatından Tolstoy'dan, Kore şiirinden üç çeviri, Fransızca'dan, Almanca'dan bir şarkı tercümesi, Holldanda'dan ninni, İbrahim Kiras'ın Amerikan edebiyatından bir çevirisi var. Bu çeviriler yoğunlaşarak devam edecek. Baloncu Kirpi masalının da Osmanlıca alfabesine çevrilmiş hali var. Osmanlıca alfabeli bilmeceler var. Çocukların duygularının dünyanın her yerinde benzer olduğunu ancak edebiyat aracılığıyla hissedebiliriz" diyor.