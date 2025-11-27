Bypass ameliyatında yeni dönem: Kalp damarlarında ileri derecede tıkanıklık olan hasta küçük kesiyle tedavi edildi

Beyazal, "Yaklaşık 7 santimlik sol meme hizasında yaptığımız kesiyle göğüs kafesini açmadan, kaburgalar arasından bypass ameliyatını tamamladık. Bu sayede hastayı, diğer açık ameliyat yaptığımız hastalara göre daha hızlı bir şekilde yoğun bakımdan servise çıkarttık ve daha hızlı taburculuğunu planladık." bilgisini verdi.