Bypass ameliyatında yeni dönem: Kalp damarlarında ileri derecede tıkanıklık olan hasta küçük kesiyle tedavi edildi

İstanbul'da, ileri derecede kalp damar tıkanıklığı tanısı konulan hasta, göğüs kafesi açılmadan küçük kesi (minimal invaziv) yöntemiyle yapılan bypass ameliyatıyla sağlığına kavuştu. Op. Dr. Osman Fehmi Beyazal, "Takiplerinde herhangi bir probleme rastlanmadı. Hastanın şikayetleri tamamen geçti, şu an sağlık durumu gayet iyi" dedi.
İstanbul'da yaşayan 48 yaşındaki Abdulkadir Aydın, sol göğüs bölgesinde ağrı şikayetiyle iki hafta önce Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine başvurdu.
Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği'nde tetkikleri yapılan Aydın'a, kalp damarlarında ileri derecede tıkanıklık teşhisi konuldu.
Aydın, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği İdari Sorumlusu Prof. Dr. Mehmed Yanartaş, Op. Dr. Osman Fehmi Beyazal, Op. Dr. Mustafa Karaarslan ve ekibi tarafından ameliyat edildi.
Aydın, küçük kesiyle yapılan operasyon sayesinde, ameliyatın ikinci günü yoğun bakımdan çıkarıldı.
Prof. Dr. Mehmed Yanartaş, kardiyoloji bölümüyle yaptıkları ortak değerlendirmede, hastanın bypass ameliyatından daha fayda göreceği kanaatinin oluştuğunu ve bu doğrultuda ameliyatı gerçekleştirdiklerini söyledi.
"Hastanın şikayetleri tamamen geçti"
Op. Dr. Osman Fehmi Beyazal ise hastanın öncesinde kalple ilgili bir şikayeti olmadığını, genel kontrolleri esnasında koltuk altında ağrısı olduğu için kardiyolojiye başvurduğunu aktardı.
"Çok şükür bir sıkıntım, ağrım yok"
Ameliyatı başarıyla tamamlanan Abdulkadir Aydın, üşüttüğünde koltuk altında ağrı hissettiğini, hastaneye yolu düştüğünde de baktırmak istediğini söyledi.