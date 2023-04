Çadır kentlerin direği: Kadın destek merkezleri

Depremin ardından kurulan çadırkentlere adım attığınız an bu insanların yalnızca sıcak bir eve, sağlıklı yiyeceklere, temiz giysilere ihtiyacı olmadığını anlıyorsunuz. Sizi karşılarken o ana kadar yaşadıkları her şeyi, eteklerine topladıkları tüm taşları birer birer döktüklerine şahit oluyorsunuz. Kimi kaybını, o günü anlatıyor önce, kimi sadece size sorular soruyor. Özellikle çocuklar asla depremden ve acılardan bahsetmek istemiyor. Onlar için çadırkentte dinlenecek bir omuz, dikkat dağıtacak bir el işi, atmosferi bir an olsun değiştirecek yeni bir yüz olmak çok değerli.