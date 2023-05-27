Cannes’da esen Türk rüzgarı dondurmalı!

Cannes Film Festivali 10 gündür sinema gündeminin bir numaralı maddesi. 16 Mayıs’ta başlayan bugün (27 Mayıs) bitecek olan festivalde Nuri Bilge Ceylan’ın Kuru Otlar Üstüne filmi yarışıyor. Festivalin iddialı yapımları arasında. Eleştirmen notlarından ulaşan son bilgilere göre yıldız ortalamasında 2,8 alan film ilk 5 film arasına giriyor. En yüksek yıldız alan film ise Aki Kaurismaki’nin Düşen Yapraklar filmi…

Nuri Bilge Ceylan ve film ekibinin kırmızı halıda boy göstermesi, Kuru Otlar Üstüne’nin dakikalarca alkışlanması gündemimize girdi. Gurur verici. Ahlat Ağacı da dakikalarca alkışlanmış ama ödül alamamıştı. Yeni film ise ödüle yakın. Zira Nuri Bilge Ceylan, Cannes’a katıldığı her dönem ödül aldı. Ahlat Ağacı hariç. Dolayısı ile nadas sona ermiş ve ödülün gelmesi kuvvetle muhtemel. Zaten NBC, Cannes’ın simge isimlerinden biri.

Cengiz Bozkurt. Deniz Celiloğlu. Musab Ekici.

CANNES’DA TÜRK RÜZGARI HANGİ YÖNDEN ESTİ!

Cannes ile ilgili Türkiye’de en çok okunan haberler ise “Cannes’da Türk Rüzgarı” başlıklı olanlar. Hayır, doğru tahmin edemediniz. Türk rüzgarını oluşturan NBC filmi ve ekibi değil. Bir dondurma markası, bir kozmetik ürünü standından kendini gösteren kadın ünlülerimiz. Hande Erçel, Wilma Elles, Özge Özacar, Pınar Deniz gibi isimler kıyafetleri ve pozlarıyla konuşuldu.

Dünyanın en önemli festivali olarak kabul edilen organizasyon da kolunu moda ve kapitalizm sarmalına kaptırmış da haberimiz mi yok. Var elbette. Türk ünlüler boy göstermeden önce de vardı. Bizimkiler konuşulunca bazıları heyecan yaptı.

Cannes’da ‘güzeller’in boy göstermesi mi, iddialı bir filmde yer alan ve adını çoğunuzun bilmediği oyuncu, yönetmen ve yapımcıların orada yer alması mı daha önemli? Merve Dizdar bile başrolünde yer aldığı film ve oyunculuğu ile değil kıyafeti ile gündeme girdi.

Halbuki 197 dakikalık süresi, heyecan veren fragmanı, eleştirmenlerden iyi not alması ve NBC filmi olarak Kuru Otlar Üstüne ve oyuncuları gündemimize farklı girmeliydi. Henüz filmi izleyemediğimiz için bir şey söylemek zor ama alacağı ödül ile çok konuşulunca gişede ciddi varlık göstermesi muhtemel.

OYUNCULAR MERAK UYANDIRIYOR

Kuru Otlar Üstüne’nin özellikle erkek oyuncuları ile genç oyuncusunun performansını merak ediyorum. Gelen haberlere göre Deniz Celiloğlu’nun oyunculuğu takdir görmüş. Cannes’da filmi izleyen dostumuz Samed Karagöz ödül almasının muhtemel olduğunu yazdı. Önceki filmlerinden takip ettiğim Musab Ekici de gözde isimlerden biri haline gelecektir. Başarılı oyunculuğunu NBC filminde taçlandırıp Cannes’da boy göstermesi mutluluk verici. Son dönemde komedi filmlerinden tanınan isimlerle yol alması ile bilinen NBC’nin bu filminde Cengiz Bozkurt da merak uyandırıyor.







