Hayat Cansuyu Derneği su kuyuları açarak mağdurlara ulaşmaya devam ediyor
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Cansuyu Derneği su kuyuları açarak mağdurlara ulaşmaya devam ediyor

Dünya’nın birçok noktasında insanlar temiz suya ulaşmakta sorun yaşamaya devam ediyor. Cansuyu Derneği ise bağışçılarından aldığı bağışlarla Dünya farklı kıtalarında, onlarca ülke, yüzlerce bölge de su kuyuları açarak mağdur ve muhtaç insanların yüzlerinde tebessüm oluyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cansuyu Derneği su kuyuları açarak mağdurlara ulaşmaya devam ediyor
Cansuyu Derneği mağdurlara ulaşmaya devam ediyor.

Dünya üzerinde birçok bölgede temiz suya ulaşımda sorunlar yaşanmaya devam ediyor. Son verilere göre Dünyada ki 1 milyar insan temiz suya ulaşamazken, yaklaşık 2 milyar insanın içtiği su ise hijyen kurallarına uymuyor.

Hijyen kurallarına uymayan su kaynaklarının neden olduğu hastalıklardan dolayı ise her gün bin çocuk ölürken, her yıl 2 milyona yakın insan ise kuraklık, hastalık ve suya ulaşma zorlukları nedenleriyle hayatını kaybediyor. Cansuyu Derneği Afrika başta olmak üzere farklı kıta ve ülkelerde açtığı su kuyuları ile insanlara umut olmaya devam ediyor.

TEMİZ SU İHTİYACI KARŞILANMAYINCA SALGIN HASTALIKLAR YAYILIYOR

İçilebilir su kaynaklarını kuraklık, yokluk, hızlı nüfus artışı ve kirlilik tehdit etmeye devam ederken, temiz su ihtiyacının karşılanamadığı bölgelerde özellikle Afrika, Asya bölgeleri başta olmak üzere salgın hastalıklar yayılmaya devam ederken, insanlar temiz su ihtiyaçlarını karşılamak için kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor.

BİNLERCE SU KUYUSUNUN AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Hayırseverler ile muhtaçlar arasında köprü işlevi gören Cansuyu Derneği, Su Kuyusu Projeleri ile 2 milyardan fazla insanın temiz suya erişim sorununun çözümüne katkı sunmak için faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Çalışmalarını Asya ve Afrika kıtası ülkeleri başta olmak üzere Dünyanın farklı bölgelerinde arttıran Cansuyu, bugüne kadar bağışçıların destekleri ile insanlığın hizmetine binlerce su kuyusunun açılışını gerçekleştirdi.

SENELER EVVEL AÇILAN KUYULARIMIZ BİLE HALEN ÇALIŞMAKTA

Cansuyu Derneği Dış İlişkilerden koordinatörlüğü tarafından yapılan açıklamada, dernek tarafından açılan noktalarının belirlenmesinde hem dış ilişkiler komisyonu hem de bölgede bulunan partner kuruluşların birlikte hareket ederek en çok ihtiyaç olan bölgenin belirlendiğini belirterek, “Su kuyularını açmadan evvel zemin analizleri, suyun miktarı, açılacak kuyunun yeri, kaç kişinin ihtiyacını karşılayacağı, kuyunun güvenliği için kime emanet edileceği, bakımı, sürdürülebilirliği gibi konuları titizlikle ele alıyoruz. Öyle ki, bu titizlik neticesinde seneler evvel açılan kuyularımız bile bugün halen çalışmakta, insanların ihtiyaçlarını karşılayıp, hayatlarını kolaylaştırmaktadır” açıklamasında bulunuldu.

AÇILAN HER KUYUYA BAĞIŞÇIMIZIN ADINI YAZIYORUZ

Su ihtiyacını karşılamakta zorlanan bölgelerde özellikle Afrika’da temiz suyun hayat anlamına geldiğine dikkat çekilen açıklamada, açılan her su kuyusunun bölgeler ile kardeşlik bağlarının kurulmasını sağladığı ifade edilerek, “Açılan her kuyuya bağışçılarımızın isimlerini plaka olarak yazıyoruz. Bağışçılarımız isterler ise bir kuyu bedelini kendileri karşılayarak kuyuya istedikleri isimi verebiliyorlar. Ya da birikimleri tutarınca yapacakları bağışlar ile ortak havuza katkı yaparak ‘Cansuyu Gönüllüleri’ adına açılacak kuyumuza katkı sunabiliyorlar. Burada da isimler gönüllülerimizin adı ile kuyuya plakalanmaktadır. Açılışı gerçekleşen kuyularımızın görüntüleri bağışçılarımıza ulaştırılmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

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