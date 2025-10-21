Çatalca Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği törenle hizmete açıldı

Açılışta konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, açılışta emeği geçenlere teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin her tarafında olduğu gibi İstanbul'da da sağlıkta dönüşümün tüm hızıyla devam ettiğini belirten Gül, bu kapsamda kente çok sayıda sağlık tesisinin kazandırılması için çalışmalar yapıldığını söyledi.





Gül, her hafta bir sağlık tesisinin açılışını yaptıklarının altını çizerek, "İstanbul'da 6 ayda 85 milyon kişiye sağlık hizmeti verilirken, aynı zamanda dünyanın her tarafındaki kişilere de veriliyor. İnşallah hem özel hastanelerimizle hem üniversite hastanelerimizle hem Sağlık Bakanlığının hastaneleriyle, aile sağlık merkezleriyle, ağız ve diş sağlığı merkezlerimizle yaşam kalitemizi daha da yukarıya çıkaracağız." diye konuştu.





AK Parti İstanbul Milletvekili Seda Gören Bölük de hizmete alınan yeni sağlık tesisinin hayırlı olmasını diledi. Çatalca için ne yapılması gerekiyorsa yapmaya devam edeceğini belirten Bölük, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye Yüzyılı'nın gereği olarak sağlık, sanat, teknoloji alanında yaptığı bütün hamlelerin Çatalca'ya da değmesi için bana görev verdi. Ben o görevim için de bunları yapmaya devam edeceğim." dedi.





İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner ise İstanbul'un artık sadece Türkiye'ye değil, dünyaya da sağlık hizmeti sunan bir şehir haline geldiğini vurguladı.

İstanbul'un sağlık hizmetlerinin küresel ölçekte ilgi gördüğünü belirten Güner, "Geçtiğimiz yıl yaklaşık 500 bin yabancı vatandaş, estetik için değil, kanser tedavisi ve ameliyat gibi ciddi sağlık hizmetleri için İstanbul'u tercih etti. Bu, Türk tıbbının ve sağlık sistemimizin dünyaya örnek olduğunun göstergesidir." şeklinde konuştu.





Hastanelerin artık otel konforunda hizmet sunduğunu söyleyen Güner, "Bugün hastanelerimizde televizyonu, buzdolabı bulunan, tek veya çift kişilik odalarda hizmet veriyoruz ama bizim en çok övündüğümüz şey, fiziki koşullar değil, hekimlerimizin vatandaşına şefkatle, merhametle yaklaşmasıdır." ifadelerini kullandı.

Güner, Çatalca'da sağlık hizmetlerinin çeşitliliğini artırmayı hedeflediklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:





"Hedefimiz, Çatalcalı vatandaşlarımızın sağlık hizmeti almak için merkeze gitmek zorunda kalmaması. Burada endoskopi ünitesinin kurulması, gastroenteroloji uzmanının hizmet vermesi bile ilçedeki sağlık kapasitesini büyük ölçüde artıracak. Buradaki hekimlerimiz, diş hekimlerimiz, hemşirelerimiz, teknisyenlerimiz sizlere emanet. Lütfen onları kendi ailenizden biri gibi görün, sahiplenin. Biz akademik olarak nitelikli sağlık hizmetini getirmeye devam edeceğiz."

Açılış töreninde duaların ardından kurdele kesimi yapıldı.



