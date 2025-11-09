Yeni Şafak
Çaya uçan otomobildeki 2 kız çocuğunu yoldan geçen sürücüler kurtardı

15:559/11/2025, Pazar
DHA
Amasya’da Tersakan Çayı’na uçup ters dönen otomobildeki 2 kız çocuğunun yaralandığı kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntülerde, otomobilin süratli şekilde ilerlediği, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprü korkuluklarını kırarak çaya uçtuğu anlar yer alıyor. Ayrıca, çevredeki bir kişinin çocukları kurtarmak için çaya indiği anlar da görüntülerde görülüyor.


#Amasya
#Kaza
#Çay
YASAL UYARI

