Celal Al 'Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin kadrosuna dahil oldu

TRT 1 ekranlarında yayınlanan 'Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi' dizisinin kadrosuna sürpriz bir isim katıldı.

Yönetmen koltuğuna Sedat İnci'nin oturduğu, senaryosunu İsa Yıldız'ın kaleme aldığı; Uğur Güneş'in Selahaddin Eyyubi karakteri ile başrolünde yer aldığı dizinin kadrosuna Celal Al dahil oldu.

Bu gelişmeyi ise dizinin yapımcısı Emre Konuk duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Konuk, "Kıymetli dostum Celal Al, Adsız Bey rolü ile Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizimize katıldı." ifadelerini kullandı.