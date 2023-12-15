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Celal Al 'Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin kadrosuna dahil oldu

Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman gibi yapımlarda yer alan başarılı oyuncu Celal Al, ekranlara yine tarihi bir diziyle geri döndü. Al, 'Adsız Bey' karakteri ile TRT 1'in yeni dizisi 'Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin kadrosuna dahil oldu.

Semih Bozkuş
00:19 - 15/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
Oyuncu Celal Al, 'Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin kadrosuna dahil oldu.
Oyuncu Celal Al, 'Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin kadrosuna dahil oldu.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan 'Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi' dizisinin kadrosuna sürpriz bir isim katıldı.

Yönetmen koltuğuna Sedat İnci'nin oturduğu, senaryosunu İsa Yıldız'ın kaleme aldığı; Uğur Güneş'in Selahaddin Eyyubi karakteri ile başrolünde yer aldığı dizinin kadrosuna Celal Al dahil oldu.

Bu gelişmeyi ise dizinin yapımcısı Emre Konuk duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Konuk, "Kıymetli dostum Celal Al, Adsız Bey rolü ile Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizimize katıldı." ifadelerini kullandı.

Fetih 1453, Kurtlar Vadisi Pusu, Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman gibi yapımlarda yer alan başarılı oyuncu Celal Al, dizide Adsız Bey karakterini oynayacak.

#Celal Al
#Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
#Dizi
#Emre Konuk
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