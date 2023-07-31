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Hayat

Cezayir’i kum fırtınası vurdu

Cezayir’in Ouled Jalal eyaletinde çıkan şiddetli kum fırtınası hayatı durma noktasına getirdi. Solunum rahatsızlıkları olan kişilerin ise mümkün olduğunca dışarıya çıkmamaları istendi.

14:38 . 31/07/2023 Monday
IHA
Kum fırtınası hayatı felç etti

Kum fırtınası hayatı felç etti

Cezayir’in Ouled Jalal eyaletinde çıkan şiddetli kum fırtınası hayatı durma noktasına getirdi.
Cezayir’in dün Ouled Jalal eyaletinde şiddetli bir kum fırtınasının etkili olduğu bildirildi.
Eyalette görüşü ve sıcaklığı etkileyen kum fırtınası, trafikte aksamalara neden olurken yoğun toz bulutları nedeniyle polis sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Solunum rahatsızlıkları olan kişilerin ise mümkün olduğunca dışarıya çıkmamaları istendi.


#kum fırtınası
#Cezayir
#uyarı
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