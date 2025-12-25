Çinide yeni yorumlar Desende Saklı Sergisi’nde

Songül Şimşek’in 12 yıllık yoğun emeğinin ve sanatsal gelişiminin bir özeti niteliğindeki ilk kişisel sergisi “Desende Saklı”, Rami Kütüphanesi’nde sanatseverlerle buluştu. Sergi, sadece teknik bir ustalığı değil, aynı zamanda sanatçının “İçimdeki Yol” adını verdiği tematik bir süreci de kapsıyor. Sergide; klasikleşmiş panolar ve tabakların yanı sıra, modern sanatın estetiğini taşıyan dik formlar ve serbest yüzey çalışmaları dikkat çekiyor. Serginin en özel parçalarından biri olan ve sanatçının titizlikle hazırladığı “Yadigâr” koleksiyonu, bireysel hafızanın çamur ve boya ile buluştuğu noktada şekilleniyor. Sergi, 28 Aralık 2025 tarihine kadar ziyaret edilebilir.