Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Kültür Sanat
Çinide yeni yorumlar Desende Saklı Sergisi’nde

Çinide yeni yorumlar Desende Saklı Sergisi’nde

04:0025/12/2025, Perşembe
G: 25/12/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Desende Saklı Sergisi.
Desende Saklı Sergisi.

Songül Şimşek’in 12 yıllık yoğun emeğinin ve sanatsal gelişiminin bir özeti niteliğindeki ilk kişisel sergisi “Desende Saklı”, Rami Kütüphanesi’nde sanatseverlerle buluştu. Sergi, sadece teknik bir ustalığı değil, aynı zamanda sanatçının “İçimdeki Yol” adını verdiği tematik bir süreci de kapsıyor. Sergide; klasikleşmiş panolar ve tabakların yanı sıra, modern sanatın estetiğini taşıyan dik formlar ve serbest yüzey çalışmaları dikkat çekiyor. Serginin en özel parçalarından biri olan ve sanatçının titizlikle hazırladığı “Yadigâr” koleksiyonu, bireysel hafızanın çamur ve boya ile buluştuğu noktada şekilleniyor. Sergi, 28 Aralık 2025 tarihine kadar ziyaret edilebilir.




#aktüel
#sergi
#hayat
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bedelli askerlik ücreti 2026: Yeni tutar için gözler MSB’de