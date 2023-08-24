|
Hayat

Cinsiyet değiştirme operasyonlarına suç duyurusu

Cumhuriyet Kadınları Derneği’ne bağlı bir grup avukat İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi yetkilileri ve cinsiyet değiştirme ameliyatı yapanlara karşı suç duyurusunda bulundu.

Şahin Şen
04:00 . 24/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

Avukat Gül Öykü Yılmaz İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği dilekçede İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nde “cinsiyet hoşnutsuzluğu” teşhisiyle 18 yaşın altında 22 çocuğa cinsiyet değişikliğine yönelik tıbbi işlemler uygulandığı; bu çocuklardan 7’sine cinsiyet değişikliğine yönelik cerrahi ameliyatlar yapılmış olduğu belirtilerek sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu. Dilekçede “Dünyada ve Türkiye’de LGBT’yi özendiren ve normalleştiren propagandaların sonucunda “cinsiyet hoşnutsuzluğu” (CH) yaşayan çocukların sayısı, yaşamın doğal akışıyla açıklanamayacak ölçüde artış göstermiştir ve bu eğilim artarak devam etmektedir” tespiti yapıldı.


#operasyon
#cinsiyet değiştirme
#suç duyurusu
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Salaten Tüncina Duası Arapça - Türkçe Okunuşu, Salat-ı Münciye Anlamı!