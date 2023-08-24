Cinsiyet değiştirme operasyonlarına suç duyurusu

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Avukat Gül Öykü Yılmaz İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği dilekçede İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nde “cinsiyet hoşnutsuzluğu” teşhisiyle 18 yaşın altında 22 çocuğa cinsiyet değişikliğine yönelik tıbbi işlemler uygulandığı; bu çocuklardan 7’sine cinsiyet değişikliğine yönelik cerrahi ameliyatlar yapılmış olduğu belirtilerek sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu. Dilekçede “Dünyada ve Türkiye’de LGBT’yi özendiren ve normalleştiren propagandaların sonucunda “cinsiyet hoşnutsuzluğu” (CH) yaşayan çocukların sayısı, yaşamın doğal akışıyla açıklanamayacak ölçüde artış göstermiştir ve bu eğilim artarak devam etmektedir” tespiti yapıldı.