Çocuk kalbine hızlı ve net teşhis dönemi

Yapay zekâ, çocuk kardiyolojisinde tanı ve tedavi anlayışını kökten değiştiriyor.
Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Cenap Zeybek, yapay zekâ destekli tanı sistemleri, yeni biyobelirteçler, ileri görüntüleme teknikleri ve genetik analizler sayesinde çocukluk çağındaki kalp hastalıklarının artık çok daha erken ve kesin biçimde saptanabildiğini söyledi. Zeybek, bu dönüşümün hekimler için büyük fırsatlar sunduğunu vurguladı.
RİTİM HARİTALANIYOR
Kalp ritim bozukluklarının her yaşta ortaya çıkabildiğini ve ciddi sonuçlar doğurabildiğini vurgulayan Prof. Dr. Zeybek, aritmi alanındaki yeniliklerin hayati önem taşıdığını belirterek, "Üç boyutlu haritalama yöntemleriyle ritim bozukluğuna yol açan odağı son derece net şekilde tespit edebiliyoruz. Üstelik bu işlemler artık çoğu zaman radyasyon kullanılmadan ve yapay zekâ desteğiyle gerçekleştiriliyor" diye konuştu. Tanı gelişmelerinin 4 ana başlık altında değerlendirildiğini vurgulayan Zeybek, laboratuvar testlerindeki ilerlemeye dikkat çekti. Zeybek, "Eskiden yalnızca klasik kalp enzimleri kullanılırken, bugün kalp kası iltihabı, kalp yetmezliği ve miyokard enfarktüsü gibi ciddi hastalıklar, yeni biyolojik belirteçler sayesinde çok daha erken ve kesin şekilde teşhis edilebiliyor” ifadelerini kullandı.
HEKİMLERE BÜYÜK KOLAYLIK SAĞLADI
- Yapay zekâ sistemleri sayesinde kalp görüntüleme yöntemlerinin büyük dönüşüm geçirdiğini ifade eden Zeybek,“Ekokardiyografi artık 3 ve 4 boyutlu görüntü sunabiliyor. Kardiyak BT-anjiyografi hızlı, anestezi gerekmeden kalbin anatomisini ortaya koyuyor. Kalp cerrahları ameliyat öncesi daha sağlıklı planlama yapabiliyor” şeklinde anlattı. Zeybek şöyle konuştu: "Kardiyak MR ise kalp fonksiyonlarını ve kas yapısını en doğru gösteren yöntemlerden, BT ve MR’ın birlikte kullanıldığı hibrit sistemler gelişirken, yapay zekâ desteğiyle üç boyutlu görüntüler elde edebiliyor."