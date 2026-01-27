Çocuk kalbine hızlı ve net teşhis dönemi

Yapay zekâ sistemleri sayesinde kalp görüntüleme yöntemlerinin büyük dönüşüm geçirdiğini ifade eden Zeybek,“Ekokardiyografi artık 3 ve 4 boyutlu görüntü sunabiliyor. Kardiyak BT-anjiyografi hızlı, anestezi gerekmeden kalbin anatomisini ortaya koyuyor. Kalp cerrahları ameliyat öncesi daha sağlıklı planlama yapabiliyor” şeklinde anlattı. Zeybek şöyle konuştu: "Kardiyak MR ise kalp fonksiyonlarını ve kas yapısını en doğru gösteren yöntemlerden, BT ve MR’ın birlikte kullanıldığı hibrit sistemler gelişirken, yapay zekâ desteğiyle üç boyutlu görüntüler elde edebiliyor."