DÜNYADA EN KISA ZAMANDA YAPILAN KLİNİK





Yüz naklinin, dünyada en kısa zamanda yapılan kliniklerden birinin Akdeniz Üniversitesi olduğunu söyleyen Prof. Dr. Özkan, şöyle devam etti:

“Yüz naklinde bir sıkıntı yaşarsanız, bunun B, C, D, planlarının olması lazım. Yüz naklinde bu kolay değil. Çünkü biz yüz naklini kime yapıyoruz. Cerrahinin temel prensibidir. Zenginden al fakire ver, zengin organdan, dokudan alıp fakir dokuyu veriyoruz. Yüzünde ameliyat sırasında, ameliyattan hemen sonra bir sıkıntı yaşandığı zaman o yüzü geri aldığımız zaman bize geldiğinden çok daha geriye gitmiş oluyor hasta. Bu anlamda ömür boyu takip ediyorsunuz. Bu hastalar biz yüz naklini yapmasak hayatını devam ettirebilecekler sağlık olarak, ama sosyal olarak çok ciddi sıkıntılılar. Sosyal hayata karışmıyorlar. Yemek yiyemiyor. Bir kısmı mideden besleniyor tüplerle. Biz aslında hayat kalitesini artırıyoruz bu ameliyatlarla. ..