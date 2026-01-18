Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Kültür Sanat
Çocuklar için ekransız tatil mümkün

Çocuklar için ekransız tatil mümkün

10:4818/01/2026, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Tatil için üç kitap önerisi.
Tatil için üç kitap önerisi.

Karnelerin alınmasıyla birlikte ailelerin gündeminde aynı soru var: Tatil nasıl daha nitelikli geçirilebilir? EkranI yasaklamadan, çocukların teknolojiyle kurduğu ilişkiye mesafe koyan ve ailece uygulanabilecek fikirler sunan bu üç kitap, tatili birlikte geçirilen bir deneyime dönüştürmek isteyenler için güçlü bir başlangıç öneriyor.

Karnelerin alınmasıyla birlikte çocuklar için tatil başlarken, ebeveynlerin zihnindeki ortak kaygı da yeniden gündeme geliyor: Ekranlar olmadan tatil mümkün mü? Akıllı telefonlar, tabletler ve bilgisayarların hayatın merkezine yerleştiği bir dönemde, çocukların dijital dünya ile ilişkisini tamamen kesmek neredeyse imkânsız. Ancak uzmanlar, çözümün teknolojiyi yasaklamak değil; çocukların ekranla kurduğu ilişkiyi fark etmelerini sağlamak olduğuna dikkat çekiyor. Bu noktada, dijital farkındalık odağında kurgulanan çocuk kitapları, aileler için güçlü bir rehber oluyor.

Dürbün Yayınları’ndan çıkan “Ekranlar Olmadan 10 Gün”, bir sınıfın başlattığı “ekransız hayat” deneyiminin kısa sürede tüm okula yayılmasını konu alıyor. Kitap, unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunlarının yeniden canlanmasını, çocukların birlikte üretmenin ve paylaşmanın keyfini keşfetmesini eğlenceli bir dille anlatıyor. Ailece geçirilen zamanın, ekran başında geçirilen saatlerden çok daha heyecanlı olabileceğini hatırlatıyor.

Macera kitaplarda

“İnternetsiz 15 Gün” ise bu kez yalnızca çocuklara değil, ebeveynlere de ayna tutuyor. İnternetin olmadığı bir tatil fikrini mizah yoluyla ele alan eser; çocukların dijital ortamda kurduğu arkadaşlıkları, boş zaman alışkanlıklarını ve aile içi iletişimi sorgulatıyor. Kitap, teknolojinin aile hayatındaki yerini yeniden düşünmeye çağırıyor. Ekran bağımlılığına oyun diliyle yaklaşan “Bilgisayar Oyununda 24 Saat” ise oyun dünyası ile gerçek hayat arasındaki sınırın neden önemli olduğunu anlatıyor. Okuru bir oyun macerasının içine çekerken, dijital dünyada geçirilen zamanın farkına varılmasını sağlıyor.

Bu kitaplar sayesinde aileler, ara tatilde evde “internetsiz tatil yarışması” gibi küçük ama etkili etkinlikler düzenleyebiliyor. Ortak okuma saatleri, ekransız oyun günleri ve aile içi sohbetler, tatilin sadece dinlenme değil; bağ kurma zamanı olduğunu yeniden hatırlatıyor.

#Ekranlar Olmadan 10 Gün
#İnternetsiz 15 Gün
#Bilgisayar Oyununda 24 Saat
#internetsiz tatil
#sömestr tatili
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün hangi maçlar var, kimin maçı oynanacak? 18 Ocak Pazar maç programı