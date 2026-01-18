Çocuklar için ekransız tatil mümkün

Karnelerin alınmasıyla birlikte çocuklar için tatil başlarken, ebeveynlerin zihnindeki ortak kaygı da yeniden gündeme geliyor: Ekranlar olmadan tatil mümkün mü? Akıllı telefonlar, tabletler ve bilgisayarların hayatın merkezine yerleştiği bir dönemde, çocukların dijital dünya ile ilişkisini tamamen kesmek neredeyse imkânsız. Ancak uzmanlar, çözümün teknolojiyi yasaklamak değil; çocukların ekranla kurduğu ilişkiyi fark etmelerini sağlamak olduğuna dikkat çekiyor. Bu noktada, dijital farkındalık odağında kurgulanan çocuk kitapları, aileler için güçlü bir rehber oluyor.

Dürbün Yayınları’ndan çıkan “Ekranlar Olmadan 10 Gün”, bir sınıfın başlattığı “ekransız hayat” deneyiminin kısa sürede tüm okula yayılmasını konu alıyor. Kitap, unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunlarının yeniden canlanmasını, çocukların birlikte üretmenin ve paylaşmanın keyfini keşfetmesini eğlenceli bir dille anlatıyor. Ailece geçirilen zamanın, ekran başında geçirilen saatlerden çok daha heyecanlı olabileceğini hatırlatıyor.

Macera kitaplarda

“İnternetsiz 15 Gün” ise bu kez yalnızca çocuklara değil, ebeveynlere de ayna tutuyor. İnternetin olmadığı bir tatil fikrini mizah yoluyla ele alan eser; çocukların dijital ortamda kurduğu arkadaşlıkları, boş zaman alışkanlıklarını ve aile içi iletişimi sorgulatıyor. Kitap, teknolojinin aile hayatındaki yerini yeniden düşünmeye çağırıyor. Ekran bağımlılığına oyun diliyle yaklaşan “Bilgisayar Oyununda 24 Saat” ise oyun dünyası ile gerçek hayat arasındaki sınırın neden önemli olduğunu anlatıyor. Okuru bir oyun macerasının içine çekerken, dijital dünyada geçirilen zamanın farkına varılmasını sağlıyor.