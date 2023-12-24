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Çocuklar için felsefe şart

İstanbul’da, “Felsefe ve Varoluş” temasıyla 2. “Çocuklar İçin Felsefe Çalıştayı” düzenlendi. “Çocuklar için Felsefe” dersi uygulamasını başlatan Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV) Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, çalıştayın açılışında projenin özgünlüğünden bahsetti.

Saliha Engin
04:00 - 24/12/2023 Pazar
Güncelleme: 02:55 - 24/12/2023 Pazar
Yeni Şafak
Bilal Erdoğan
Bilal Erdoğan

“Çocuklar için Felsefe” dersi uygulamasını başlatan Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV) Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, çalıştayın açılışında projenin özgünlüğünden bahsetti. Misyonlarının, eğitime yeni soluklar kazandırmak, yeni açılımlar getirmek, yeni örnekler icra edip bunları kamuoyuyla ve akademi dünyasıyla paylaşmak olduğunu belirten Erdoğan, “Montessori eğitiminde Türkiye’de en önde olmamız bundan kaynaklanıyor. Program ve Yayın Geliştirme Birimi (PROGEL) gibi önemli bir programla materyal geliştirme birimimizi yıllardır destekliyor olmamız bundan kaynaklanıyor ve bu projelerimizden bir tanesi de Çocuklar İçin Felsefe.” dedi. Erdoğan, ilkokul çağlarından itibaren çocukların sorgulayan bireyler olması ve analitik düşünme kabiliyetlerinin gelişmesi için bu dersi uyguladıklarını dile getirdi. Türkiye’de sınav merkezli eğitim sisteminin bir sorun olduğunu ifade eden Erdoğan, bu durumun net çözümünün olmadığını ancak bu soruna Çocuklar İçin Felsefe dersinin bir umut ışığı olduğunu düşündüğünü ve çalışmanın diğer okullarla Milli Eğitim Bakanlığına örnek olmasını ümit ettiğini aktardı.



#Felsefe
#Eğitim
#Bilal Erdoğan
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