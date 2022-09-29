Hayat Çocuklar Kitap Fuarında buluşuyor
KÜLTÜR SANAT

Çocuklar Kitap Fuarı’nda buluşuyor

Eyüpsultan Belediyesi, çocukları kitap okumaya teşvik etmek amacıyla bu yıl ikinci kez Eyüpsultan Çocuk Kitapları Fuarı’nı düzenledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Çocuklar Kitap Fuarı’nda buluşuyor
Eyüpsultan Çocuk Kitapları Fuarı

Eyüpsultan Belediyesi, çocukları kitap okumaya teşvik etmek amacıyla bu yıl ikinci kez Eyüpsultan Çocuk Kitapları Fuarı’nı düzenledi. Zal Mahmut Paşa Külliyesi önündeki fuar, bu sene yazar ve şair Mevlana İdris anısına gerçekleştiriliyor. Fuar süresince ilçedeki okullardan öğretmenleriyle birlikte gelen bütün çocuklara 30 TL değerinde kitap çeki hediye ediliyor. 2 Ekim’e kadar sürecek olan fuarda okur-yazar buluşmalarının yanı sıra, Mevlana İdris’in kitap kapaklarından oluşan bir sergi de kitapseverler tarafından gezilebiliyor.

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