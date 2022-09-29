Çocuklar Kitap Fuarı’nda buluşuyor

Eyüpsultan Belediyesi, çocukları kitap okumaya teşvik etmek amacıyla bu yıl ikinci kez Eyüpsultan Çocuk Kitapları Fuarı’nı düzenledi. Zal Mahmut Paşa Külliyesi önündeki fuar, bu sene yazar ve şair Mevlana İdris anısına gerçekleştiriliyor. Fuar süresince ilçedeki okullardan öğretmenleriyle birlikte gelen bütün çocuklara 30 TL değerinde kitap çeki hediye ediliyor. 2 Ekim’e kadar sürecek olan fuarda okur-yazar buluşmalarının yanı sıra, Mevlana İdris’in kitap kapaklarından oluşan bir sergi de kitapseverler tarafından gezilebiliyor.
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