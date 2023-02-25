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Hayat

Çocuklar Külliye’de moral buldu

Depremden etkilenen illerden aileleriyle Ankara’ya getirilen çocuklara Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde psikososyal destek sağlamak amacıyla etkinlik düzenlendi. Depremzede çocuklar, teraryum yapıp keyifli vakit geçirirken, bir süreliğine de olsa depremin olumsuz etkilerinden uzaklaşarak keyifli anlar yaşadı.

04:00 . 25/02/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Depremden etkilenen illerden aileleriyle Ankara’ya getirilen çocuklara Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde psikososyal destek sağlamak amacıyla etkinlik düzenlendi.

Depremden etkilenen illerden aileleriyle Ankara’ya getirilen çocuklara Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde psikososyal destek sağlamak amacıyla etkinlik düzenlendi.

Depremden etkilenen illerden aileleriyle Ankara’ya getirilen çocuklara Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde psikososyal destek sağlamak amacıyla etkinlik düzenlendi. Depremzede çocuklar, teraryum yapıp keyifli vakit geçirirken, bir süreliğine de olsa depremin olumsuz etkilerinden uzaklaşarak keyifli anlar yaşadı. Etkinliğin ardından çocuklara, yemek ikram edildi, çeşitli hediyeler verildi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde çocuklar için her pazartesi ve perşembe günü etkinlik düzenleyeceklerini ve onları yakından takip edeceklerini bildirdi. Teraryum yapımını öğreten Çevik, yapacağı teraryumu açık arttırmaya sunacağını, gelirinin de depremzedeler için harcanacağını ifade etti. Çocuklarına eşlik eden 15 depremzede aileye, Cumhurbaşkanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı personeli deprem sonrası travmayla baş etme yöntemlerini anlattı.


#Deprem
#Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
#Sanat
#Teraryum
1 saat önce
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Çocuklar Külliye’de moral buldu
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