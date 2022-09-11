​Çocuklarda okul kaygısını yenmek için tavsiyeler

Köseoğlu, “Okul döneminin başlamasıyla hem aileler hem de çocuklar yoğun bir tempoya giriyor. Anne ve babalar, çocuklarıyla okul dönemi rutinlerini konuşmalı, çocuklarına okul döneminde verdiği destekte süreklilik göstermeli” dedi.

Yaz tatilinin bitimiyle birlikte ders zili çalıyor. Milyonlarca öğrenci, okula geri dönüyor. Uzun bir aranın ardından başlayacak olan 2022-2023 eğitim öğretim yılı için Yaşar Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Müdürlüğü Uzman Psikoloğu Zeynep Melis Köseoğlu, aile ve öğrencilere yönelik önemli tavsiyelerde bulundu. Yaz tatilinin ardından okulların başlamasıyla hem ailelerin hem de çocukların yoğun bir tempoya girdiğini belirten Köseoğlu, “Aileler, yeni eğitim-öğretim dönemi hazırlıklarını çocuklarıyla birlikte yapmalı. Bu hazırlık sürecine çocukların dahil edilmesi ve onlara sorumluluk verilmesi büyük önem taşıyor. Çocuğun, okul alışverişine ailesi ile beraber gitmesi, çantasını kendisinin hazırlaması, çalışma programı düzenlemesi gibi faaliyetler döneme başlama konusunda onları motive edecektir” dedi.

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Okula dönüşte kaygı yaşıyorsa

Ailenin, çocuğun kaygıları konusunda kendisini ifade etmesini desteklemesini ancak sorunun devam etmesi durumunda ise uzmana danışılması gerektiğini belirten Yaşar Üniversitesi Uzman Psikoloğu Zeynep Melis Köseoğlu, şu önerilerde bulundu: “Uyku ve beslenme düzeni kısa sürede rutine oturtulmalı. Çocukları ile okul dönemi rutinleri ile ilgili konuşulmalı. Birlikte ders, sosyal etkinlik ve serbest zaman planlanması yapılmalı. Veliler, okuldaki toplantı ve etkinliklere katılmalı, öğretmenlerle iletişimde olmalı. Ders tekrarı, sınav, ödev, proje gibi sorumlulukların takvim çizelgesini hazırlama konusunda çocuklarını teşvik ve takip etmeli. Sınıf arkadaşları ile okul dışı aktiviteler planlamalı"

Ailelerin, çocuklarına okul döneminde verdiği desteğin sürekli olması gerektiğini vurgulayan Köseoğlu, “Örneğin, dönem başında çok esnek başlayıp, sorun çıktığında çocuğa yüklenilmesi ya da çok sıkı başlayıp zaman ilerledikçe düzenden uzaklaşılması çocuğu ve süreci olumsuz etkiler” diye konuştu.

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“Her çocuk özeldir”

“Unutulmamalı ki her çocuk biricik ve özeldir” diyen Köseoğlu, “Hepsinin farklı ilgi ve potansiyelleri vardır. Onları, kardeşleri ve arkadaşları ile karşılaştırmamak; kendi içlerindeki değişimi gözlemlemek ve ona göre adım atmak gerekir. Çocuklarının güçlü yönlerini fark etmek ve bu yönde onları motive etmek çocuğun özgüvenini artıracaktır” ifadelerini kullandı.

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