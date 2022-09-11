Hayat Okulun ilk günü için trafikte yoğun önlem alındı
AKTÜEL

Okulun ilk günü için trafikte yoğun önlem alındı

İstanbul'da eğitim öğretim yılının sorunsuz başlaması için yoğun tedbirler alınıyor. İlk gün, sabah 6 ile öğlen 14 saatleri arasında tüm toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verecek. Toplu ulaşıma ek seferler konulacak, aksaklık yaşanmaması için polisin yanı sıra trafik jandarma ve zabıta ekipleri de sahada olacak.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Okulun ilk günü için trafikte yoğun önlem alındı
Arşiv

Okullar yarın açılıyor. İstanbul'da 3 milyona yakın öğrenci ve 163 binin üzerindeki öğretmen eğitim öğretim yılına başlayacak. 16 bin servis yollara çıkacak. Her gün 1 milyonun üzerindeki aracın trafikte olduğu megakentte, ulaşımda aksama yaşanmaması için pek çok tedbir alındı.

Okulun ilk günü trafik polislerinin yanı sıra, trafik Jandarma ve zabıta ekipleri de görev yapacak. Trafik akışının kesintiye uğraması engellenecek.

Toplu taşıma ücretsiz

TRT Haber'in aktardığına göre; Okulların açıldığı ilk gün, sabah 6 ile öğlen 14 saatleri arasında toplu taşıma araçlarının tamamı ücretsiz hizmet verecek.

Toplu ulaşıma 2 bin 248 ek sefer konulacak, yaklaşık 500 bin ek yolcu taşınabilecek.

Korsan servis araçlarını engellemek için okul servisleri de denetlenecek. Servisler İSPARK otoparklarını ücretsiz kullanılabilecek.

Servis denetimleri artacak

İlk iki gün servis araçlarına arabalı vapurlarda da öncelik tanınacak.

Ayrıca kent içi kameralardan İstanbul trafiği izlenerek tıkanan arterlerde çözüm için ekipler teyakkuzda olacak.

Okul servis araçlarının okul bahçelerini kullanmaları için kolaylık sağlanacak. Okul çevrelerindeki sinyal direklerinde 1 hafta süre ile "Ben duyarlı sürücüyüm" levhası asılı kalacak.

Yaya geçitlerinde de "Önce Yaya" sembolleri olacak.

Okullar yarın açılıyor: İlk gün için ilk 10 adım
FOTOĞRAF 13
Title
2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül Pazartesi yani yarın başlıyor.
Title
Yeni eğitim öğretim yılı 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek.
Title
Hürriyet'in haberine göre uzmanlar ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ile velilerine, ilk gün için önemli ipuçları verdi.
Title
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden Prof. Dr. Murat Özdemir şu önerilerde bulundu:
Title
NASIL BAŞLARSA ÖYLE GİDER<br><br>Okulun ilk günlerinden itibaren işi sıkı tutmak gerekir. Yani Eğitim öğretim yılına daha en başta düzenli, ders ve ödevleri günü gününe takip ederek başlanırsa, bu disiplin yıl boyu öyle devam eder.
Title
OYUNLA ADAPTASYON ÖNEMLİ<br><br>Okulun açıldığı bu ilk günlerde daha çok oyuna dayalı eğitimler ve dramalarla çocukların adaptasyonu sağlanmalı.
Title
TATİLİN BİTTİĞİNİ ANLATIN<br><br>Yaz tatilinin bittiği vurgulanarak geçen yıl yapılan derslerin hatırlatılmasıyla yavaş yavaş eğitim öğretim faaliyetlerine geçilmeli.
Title
VELİLERİN EV ÖDEVLERİ<br><br>Veliler, öğretmenin evde yapılması gerekenlerle ilgili önerilerini dikkate almalı. Öğretmenler çocuğun okula nasıl gönderileceği, uyku ve ders saatlerinin nasıl belirleneceği gibi konularda ebeveynlere önerilerde bulunabilir.<br><br>
Title
ERGENLİK HASSASİYETİNE DİKKAT<br><br>Ortaokul grubundaki çocukların bir geçiş döneminde olduğunu bilmemiz gerekiyor. Çocuklukla gençlik arasında, yani ergenlik dönemine girdikleri çağdalar. Bu nedenle Okul adaptasyonunu sağlarken onların gelişimsel özellikleri dikkate alınmalı.
Title
DİJİTALLEŞMEYE MESAFE KOYUN<br><br>Yaz tatili döneminde dijital platformlarda uzunca vakit geçirdiklerini düşünecek olursak, ilk günlerde okula adapte olmak çocuklar için zorlaşabilir. Bu nedenle hem öğretmen hem de velilerin onlarla iyi bir iletişim kurarak kademeli bir şekilde dijital dünyadan uzaklaşmalarını sağlamaları gerekir.
Title
PSİKOLOJİK DESTEK GEREKEBİLİR<br><br>İlk günlerde ortaokul öğrencilerinin motivasyonu için okullardaki psikolojik danışman ve rehber öğretmenlerden destek alınarak ilerlenmesi doğru olur.
Title
KESİN KURALLAR KONULMALI<br><br>Çocuklara öğretmenlerin okulda, velilerinse evde birtakım kuralları baştan koymaları fayda sağlar. Örneğin günlük ya da haftalık planlar yapılmalı. Şu kadar saat ders, şu kadar saat dinlenme, şu kadar saat bilgisayar ve kitap okuma şeklinde bir takvim çıkarılmalı.
Title
BIKKINLIK YAŞAYABİLİRLER<br><br>Yaptığımız araştırmalarda, özellikle lise son sınıflara doğru, çocuklarda bir bıkkınlığın başladığını görüyoruz. Bunda Üniversite sınav sürecinin başlamasının verdiği stres de etkili olabiliyor. O sebeple bu kademedeki çocukların da gelişimsel özelliklerini, kendisine özgü sorumluluklarını dikkate alarak öğretmen ve velilerin daha dönemin başında işbirliği içinde çalışmalara başlaması gerekiyor.<br><br>PLANLI, PROGRAMLI İLERLEYİN<br><br>Öğrenciler yılın başında kendi planlamalarını yapmalılar. Burada veli ve öğretmenlere düşen görevse bu planlamanın yapılmasını desteklemek. Örneğin üniversite sınavına hazırlanan öğrencinin yıllık planını en başta hazırlaması gerekiyor.
Okullar yarın açılıyor: İlk gün için ilk 10 adım
Uzun yaz tatilinin ardından yaklaşık 19 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen ders başı yapacak. Bakan Özer'in açıklamasına göre, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek. Uzmanlar ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ile velilerine, ilk gün için önemli ipuçları verdi.


Türkiyede sadece iki tane var

Türkiye'de sadece iki tane var

​Özelliğini öğrenince çok şaşıracaksınız.
Bedava dağıtıyor

Bedava dağıtıyor

​Aldığı çorak arazi hayatını değiştirdi.
CHP’li Ankara Belediyesinin aylardır bitiremediği yol çalışması vatandaşı bezdirdi

​İstanbul trafiğinde okul hazırlığı

​Bakan Nebati: Borsa İstanbul iki aydır rekor üstüne rekor tazeliyor

​Ukrayna'ya yanıt geldi

​10 milyon yıl önce oluştu: Herkes görmek için akın ediyor.

​İnanılmaz görüntü: Dünyanın en büyüğü kaydetti.

​Geçmeyen ağrılara kökten çözüm

​İşte Yunan unsurları tarafından ateş açılan gemi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.