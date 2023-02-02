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Çocukların festival zamanı

Uluslararası Arapça Kitap Yayıncıları Derneği ve Uluslararası Çocuk Yayıncıları Derneği’nin düzenlediği “1. Çocuk Kitapları Festivali” açıldı. “Çocuk okur, düşünür ve keşfeder” sloganıyla Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Ortaokulu’nda gerçekleşen festival, 5 Şubat’a kadar sürecek.

Halime Kirazlı
Halime Kirazlı
04:00 . 2/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Uluslararası Arapça Kitap Yayıncıları Derneği ve Uluslararası Çocuk Yayıncıları Derneği’nin düzenlediği “1. Çocuk Kitapları Festivali” açıldı.

Uluslararası Arapça Kitap Yayıncıları Derneği ve Uluslararası Çocuk Yayıncıları Derneği’nin düzenlediği “1. Çocuk Kitapları Festivali” açıldı.

Uluslararası Arapça Kitap Yayıncıları Derneği ve Uluslararası Çocuk Yayıncıları Derneği’nin düzenlediği “1. Çocuk Kitapları Festivali” açıldı. “Çocuk okur, düşünür ve keşfeder” sloganıyla Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Ortaokulu’nda gerçekleşen festival, 5 Şubat’a kadar sürecek. Türkiye ve dünyanın farklı ülkelerinde faaliyet gösteren 50’den fazla yayıncının katıldığı fuar, sivil toplum kuruluşlarının katkısıyla hazırlanan özel pek çok aktivite ve atölyeyle çocuklara keyifli zaman geçirmeyi vaad ediyor.

Arapça öğrenmek isteyenler buraya

Binlerce Arapça kitabın yer aldığı fuar, çocuklara yönelik düzenlenen ilk Arapça kitap festivali olma özelliği taşıyor. Etkinlik kapsamında çocuklar için hazırlanmış pek çok konferans, seminer, imza günü ve eğlendirici sanat ve eğitim programı gerçekleşecek. Hem Türkiye’de yaşayan Arapların hem de Arapça öğrenmek isteyen çocukların katılacağı festival, 11.00-19.00 saatleri arasında açık olacak. Rüya Yayınevi adına festivale katılan Harun Zir, tüm çocuklara hitap edecek türde eserler çıkardıklarını söyleyerek “Sadece Türkiye’deki değil, Arap ülkeleri başta olmak üzere, Avrupa ve Amerika’daki Araplar için de dağıtımımız var. 0-15 yaş arası çocuklar için farklı türden kitaplarımız var. Türk yazarların destek ve işbirliğiyle de yayınlarımızı geliştiriyoruz. Bu yıl çeviri eserlere yenilerini de ekleyeceğiz” dedi.


#Uluslararası Arapça Kitap Yayıncıları Derneği
#Uluslararası Çocuk Yayıncıları Derneği
#Arapça
38 dakika önce
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Çocukların festival zamanı
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