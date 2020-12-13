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Contemporary Istanbul çevrimiçi düzenlenecek

Contemporary Istanbul çevrimiçi düzenlenecek

Contemporary Istanbul’un 15. Edisyonu bu yıl sadece çevrimiçi ortamda düzenlenecek. Geçtiğmiiz haftalarda fiziki gösteriminin de yapılacağı duyurulan CI, koronavirüs salgını kapsamında alınan yeni tedbirlerle virtual.contemporaryistanbul.com online olarak yapılacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CI, koronavirüs salgını kapsamında alınan yeni tedbirlerle virtual.contemporaryistanbul.com online olarak yapılacak.
CI, koronavirüs salgını kapsamında alınan yeni tedbirlerle virtual.contemporaryistanbul.com online olarak yapılacak.

Contemporary Istanbul’un 15. Edisyonu bu yıl sadece çevrimiçi ortamda düzenlenecek. Geçtiğmiiz haftalarda fiziki gösteriminin de yapılacağı duyurulan CI, koronavirüs salgını kapsamında alınan yeni tedbirlerle virtual.contemporaryistanbul.com online olarak yapılacak. 19-20 Aralık tarihlerinde ön gösterim, 21 Aralık - 6 Ocak tarihleri arasında ise genel ziyaretçiye açık olarak yapacak.

  • Fiziki edisyon ise 2021 ilkbaharda gerçekleştirilecek. Dijital platform ziyaretçilerin, galerilerin ve sanatçıların gerçekten sürükleyici bir deneyim için birbirleriyle etkileşimde bulunmasına imkan veren ve hatta gerçek zamanlı olarak uzaktan satın alma çalışmaları yapabileceği bir yapı sunmakta.

Bu simbiyotik, deneyimsel platformun lansmanı, teknoloji ve sosyal ağın günlük hayatımıza etkilerinin daha net anlaşıldığı, 2020’nin küresel zorlukları küresel iletişim ve bağlantının öneminin vurgulandığı bir zamanda yapılıyor. Platform, dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar, sanat hayranlarının ve meraklılarının sanat etkinliğinin keyfini çıkarmasına ve çevrimiçi özel içeriklere erişmesine olanak tanıyacak.

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