Çorum'da aranan 5 kişi yakalandı

Çorum’da aranan 5 kişi yakalandı

13:316/12/2025, Cumartesi
G: 6/12/2025, Cumartesi
IHA
ÇORUM'DA POLİS EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİMLERDE HAKLARINDA YAKALAMA KARARI BULUNAN 5 KİŞİ YAKALANDI.
ÇORUM'DA POLİS EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİMLERDE HAKLARINDA YAKALAMA KARARI BULUNAN 5 KİŞİ YAKALANDI.

Çorum’da polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde haklarında yakalama kararı bulunan 5 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 28 Kasım-5 Aralık tarihleri arasında yapılan 116 denetim çerçevesinde, 28 kahvehane, 19 kafe, 23 çay ocağı, 11 oyun salonu ve 15 otopark kontrol edildi. Toplam 3 bin 920 kişinin ise kimlik sorgusu yapıldı. Denetimlerde hakkında yakalama kararı bulunan 5 şahıs yakalandı. Ayrıca yapılan aramalarda 3 adet ateşli silah, 2 adet kesici alet, 25 adet sentetik ecza hapı, 29,02 gram bonzai, 4 gram skunk, 2,4 gram esrar, 0,68 gram metamfetamin ile 1 adet uyuşturucu içme düzeneği ele geçirildi. Trafik denetimlerinde ise 2 bin 640 araç kontrol edildi. Kural ihlali yaptığı tespit edilen 1 araç sürücüsüne idari para cezası kesildi.

#Çorum
#Uyuşturucu
#Denetim
