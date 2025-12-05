Çubuk Belediyesi’nden kadınlara büyük dönüşüm: Tarihi konak üretim üssüne döndü

Çubuk’ta kadınlara yönelik hayata geçirilen sosyal dönüşüm projesi, kısa sürede Türkiye genelinde örnek gösterilen bir başarı hikâyesine dönüştü. Cumhurbaşkanlığı tarafından 2025 yılının “Aile Yılı” ilan edilmesinin ardından AK Parti’li Çubuk Belediyesi, aile yapısını güçlendirecek ve kadınların sosyal–ekonomik hayata katılımını artıracak örnek bir projeyi hayata geçirdi.Yavuz Selim Mahallesi Hükümet Caddesi’nde yıllarca atıl vaziyette bekleyen tarihi Mazhar Balcı Konağı, kapsamlı bir restorasyon sürecinin ardından Belediye Başkanı Baki Demirbaş’ın talimatıyla Kadın El İşleri Atölyesi olarak hizmete açıldı.
Amigurumi, Brezilya nakışı, panç, rölyef, sepet örücülüğü, biçki dikiş ve soğuk porselen gibi birçok branşta eğitimlerin verildiği atölyede:
• 80 kadın aktif eğitim alıyor,
• 6 eğitmen görev yapıyor,
• Tüm malzemeler belediye tarafından ücretsiz sağlanıyor.
İlçenin kültürel kimliği yeniden hayat buluyor
Atölyede el sanatlarının öğretilmesinin yanı sıra Çubuk’un kültürel değerleri de yeniden canlandırılıyor. Kadınların amigurumi tekniğiyle ürettiği örgü Turşu Canlar, ilçenin meşhur turşusunu mizahi ve sanatsal bir dille yeniden yorumlayarak büyük ilgi görüyor. Unutulmaya yüz tutan el sanatları yaşatılırken, yeni ürünler için AR-GE çalışmaları da yapılıyor.
Turizme ve ekonomiye yeni bir katkı
Projenin ikinci aşamasında, Çubuk’a gelen turistlerin yalnızca turşu değil, kadınların ürettiği el emeği hediyelik ürünleri de satın alması hedefleniyor. Bu sayede: Üretici kadınlar evlerinde kazanç sağlayacak, Yöresel Ürünler Pazarı yeni bir ivme kazanacak, ilçe ekonomisi ve turizmi güçlenecek.
Kadınlar sadece üretmiyor hayata dokunuyor
Atölyede el sanatları kurslarının yanı sıra: Kültürel geziler, doğa yürüyüşleri, piknik organizasyonları, değerler eğitimi, aile içi iletişim seminerleri, sıra geceleri ve çeşitli sosyal etkinlikler düzenleniyor. Böylece kadınlar hem öğreniyor hem sosyalleşiyor hem de hayatla bağlarını güçlendiriyor.
Başkan Demirbaş: “Bu konak, kadınlarımızın hayallerinin merkezi oldu”
Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, projenin yalnızca bir kurs açılışı değil, ilçenin geleceğine yapılan stratejik bir yatırım olduğunun altını çizerek şöyle konuştu:
Atölyeye gösterilen yoğun ilginin projenin ne kadar ihtiyaç duyulduğunu ortaya koyduğunu vurgulayan Demirbaş devam etti:
Ürünlerin ilçenin kültürel kimliğini geleceğe taşıdığını belirten Demirbaş, amigurumi Turşu Canlar'ın ilçenin yeni simgesine dönüştüğünü ifade ederek şunları söyledi:
Tarihi konak, her gün yüzlerce kadının hayatına dokunan üretim, dayanışma ve yenilik kapısı olmaya devam ediyor.