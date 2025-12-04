Cumhurbaşkanı Erdoğan 'milletimize hayırlı olsun' diyerek duyurdu: İkinci engelli hakları eylem planı geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli açıklamalar:

"Aziz milletim, engelli kardeşlerim, değerli yol ve dava arkadaşlarım kıymetli misafirler sizleri en kalbi duygularımla hürmetle muhabbetle selamlıyorum. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle düzenlenen bu anlamlı programda sizlerle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. 81 ilimizdeki engelli kardeşlerimizi temsilen bugün aramızda bulunan misafirlerimizi ve programımızı teşrif eden tüm konuklarımıza hoş geldiniz sefalar getirdiniz diyorum.

Bu önemli günün engelli kardeşlerimizle birlikte onların kıymetli aileleri ve milletimizin tamamı için hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Sizlerin ve vasıtasıyla hayat yolculuğunda ümitsizliğe asla alan açmayan geleceğe hep güvenle bakan azim ve sebatlarıyla hepimize örnek olan tüm engellilerimize buradan selamlarımı sevgilerimi iletiyorum.

"Gönlü alınmamış tek bir engelli kardeşimiz kalmayıncaya dek fedakârca ve samimiyetle çalışmayı sürdüreceğiz"

Engelli vatandaşlarımızın işlerini kolaylaştıran sosyal çevre ve iş ve hayatına katılımlarını sağlayan bu kardeşlerimizle yakından ilgilenen herkese buradan şükranlarımı sunuyorum. Hem hükümet hem AK Parti olarak Sosyal Hizmetler başlığında bilhassa da engellilere dönük politika ve faaliyetler bağlamında hamdolsun çok iyi bir karneye sahibiz. Sahadaki tespit ve çalışmalarımızı yaptığımız hukuki ve idari reformlarla desteklemeye devam ediyoruz.

Çalışmalarımızı bu istikametle devam ettireceğiz. Şunu da açık ve net ifade etmek durumundayım; şüphesiz kolaylaştırınız zorlaştırmayız buyuran bir peygamberin ümmetiyiz. Milletimize sunduğumuz eser ve hizmetleri de işte bu kavrayışla tatbik eden ve etmeye çalışan bir kadroyuz. Tüm bunlara rağmen fark etmeden de hatalarımız, eksiklerimiz, kusurlarımız elbette olabilir. Ama şunu herkesin, bilhassa da engelli kardeşlerimin bilmesini istiyorum: Kırılan kalbi onarılmamış, mahzun edilen gönlü alınmamış, gerekli imkânı sağlanmamış tek bir engelli kardeşimiz kalmayıncaya dek fedakârca ve samimiyetle çalışmayı sürdüreceğiz.

Kıymetli misafirler, değerli yol arkadaşlarım, tarihte ne yaparsanız yapın, değiştiremeyeceğiniz hakikatler vardır. Bu gerçekleri muhalif hiçbir çevre, hiçbir görüş, hiçbir ekol görmezden gelemez, yok sayamaz. Bunlardan biri şudur: Bizi dünyanın diğer milletlerinden ayıran, millî kimliğimizin alameti farikası olan en temel vasfımız; insan, adalet ve merhamet merkezli bir medeniyet mefkûresine sahip oluşumuzdur. Kalpler kazanmak, gönüllere girmek, adaleti, iyiliği, güzelliği teşmil etmek için işte bu mefkûreyle seferlere çıktık.

Selçuklu’dan bugüne tam bin yıldır, Mevlânâ Celaleddin Rûmî’nin o ünlü metaforunda olduğu gibi, bir ayağımızı buraya, Anadolu’ya sabitlerken; diğeriyle tüm dünyayı, 72 milleti dolaştık. Coğrafyamızın neredeyse her karışında yalnızca şehirleri inşa etmekle kalmadık, aynı zamanda kalpleri de ihya ettik.

"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın"

Şunun bir defa bilinmesi gerekiyor: Asırlardır düşüncemizin merkezinde daima insan vardır. “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” düsturu vardı. Başarılarımızın gerisindeki ana unsur, insana atfettiğimiz değer ve ehemmiyettir.

Kalp kırmaktan gönül incitmekten daima çekindik. Asırlar önce yaşamış önemli bir divan şairimiz milletimizin bu konudaki dikkatini bakınız hangi sözlerle ifade ediyor; 'Fukara kalbine her kim dokuna, dokuna sinesi Allah okuna' evet değerli kardeşlerim bizim meseleye baktığımız yer tam olarak da burasıdır. Bugünkü sosyal devlet geleneğimizde asırlardan süzülüp gelen anlayışın devamıdır.

Bilhassa Sultan II. Abdülhamid, birilerinin edepsizce karaladığı o büyük padişah, 1899'dan itibaren engellilerin çok daha nitelikli bir eğitim alması için yeni okullar açtırmıştır. Sadrazam Kâmil Paşa ve Maarif Nazırı Münif Paşa da özel eğitim alanında, Sultan Abdülhamid Han döneminde bu eğitim yuvalarının hayata geçirilmesinde çok önemli inisiyatifler üstlenmiştir. Hepsine de rahmet olsun. Rabbim onlardan razı olsun.

Şuraya özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum; Bakınız bu okulların müfredatında müzik ve resmin yanı sıra matematik, coğrafya kozmografya ve mimari gibi derslerde yer alıyor. Buralarda öğrenim gören engelli gençler hem bilgi birikimi ile öne çıkıyor hem de kimseye muhtaç olmadan memleketlerine hizmet etme imkanı buluyor.

10 milyondan fazla engelli vatandaş yüksek hızlı tren ve ana trenlerden ücretsiz faydalandı

2009'da ilk imzacılarından biri olduğumuz engellilerin haklarına ilişkin sözleşmeyi onaylayarak uluslararası alanda güçlü bir irade ortaya koyduk. 2010’da yaptığımız anayasa değişikliği ile engelli vatandaşlarımıza yönelik ayrımcılığı açıkça yasakladık ve engelli haklarını anayasal güvenceye bağladık. 2013'te başlattığımız ücretsiz seyahat uygulaması ile şehir içi kara ve demiryolu ulaşımını yaşlı ve engellilerimiz için ücretsiz hale getirdik. Son on yılda 10 milyondan fazla engelli vatandaşımız yüksek hızlı tren ve ana trenlerimizden hiçbir ücret ödemeden istifade etti.

Önem verdiğimiz bir konu ise; aile temelli erken müdahale sistemidir. Gelişimsel riski ya da engeli olan çocuklarımızın ihtiyaç duyduğu hizmeti mümkün olan en erken teşhis ile bir an önce alması hayati önem arz ediyor. Bu amaçla Ankara, Bursa, Kahramanmaraş ve Mersin’de devreye aldığımız ergen çocukluk gelişimi merkezlerinde bu yavrularımızın sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlerini bütüncül bir şekilde sağlıyoruz. Bu uygulamayı da 81 ilde yaygınlaştıracağız.

"2026-2028 yıllarını kapsayan ikinci eylem planının hazırlıklarına başladık"

Buradan bir müjdeyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz 2030 engelsiz vizyon belgesi ile engelli politikalarımızı bütüncül bir stratejiye dönüştürmüş eğitimden istihdama teknolojiden afet yönetimine kadar pek çok alanda sürdürülebilir hedefler belirlemiştik. Birinci engelli hakları ulusal eylem planımızla bu hedeflerin çok önemli bir kısmına başarıyla ulaştık. 2026-2028 yıllarını kapsayan ikinci eylem planının hazırlıklarına başladık.















