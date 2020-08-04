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Hayat Tayyip dede iyi ki varsın Küçük Taha yeniden görecek
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tedavisini üstlendiği küçük Taha’dan umutlu haber geldi

Tayyip dede iyi ki varsın: Küçük Taha yeniden görecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tedavisini üstlendiği küçük Taha’dan umutlu haber geldi. Hastalığı nedeniyle görme yetisini kaybeden Taha, tedavinin olumlu geçmesi durumunda sağ gözüyle görme şansı bulabilecek. Beynindeki tümör yüzde 35 küçülen Taha, “Tayyip dedeciğim bayramın mübarek olsun, ellerinden öperim, iyi ki varsın” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Taha Sis
Taha Sis

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde İstanbul’da tedavi gören 6 yaşındaki Taha Sis’in görme yetisini kaybetmesine neden olan beynindeki tümörde yüzde 35’lik küçülme görüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla tedavi edilmek üzere memleketi Elazığ’dan İstanbul’a getirtilen Taha Sis’in tedavi süreci devam ediyor. Hastalığı nedeniyle görme yetisini kaybeden minik Taha, yapılacak tedavinin olumlu geçmesi durumunda sağ gözüyle görme şansı bulabilecek. Taha Sis, kardeşi Ömer Asaf, annesi Azine ve babası Rıfat ile 6,5 aydır tedavi için geldiği İstanbul’da yaşıyor.

Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tedavisini üstlendiği küçük Taha'dan sevindiren haber
OYNAT 00:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tedavisini üstlendiği küçük Taha'dan sevindiren haber
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tedavi masraflarını üstlendiği 6 yaşındaki Taha Sis'in görme yetisini kaybetmesine neden olan beyin tümörü yüzde 15 küçüldü. Küçük Taha, bir video ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ramazan Bayramı'nı kutladı.


ELLERİNDEN ÖPERİM

Yapılan tedavilerin ardından Taha Sis’in göz sinirleri üzerine baskı yapan tümörün mayıs ayında yüzde 15 küçülmesinin ardından geçen 2 aylık süreçte yüzde 20’lik daha küçülme gerçekleşti. Görme yetisini kaybetmesine neden olan tümörün yüzde 35 küçülmesiyle iyileşme umudu daha da artan küçük Taha, çektiği video ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kurban Bayramı’nı kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Tayyip Dedeciğim” diye seslenen Taha, videoda, “Tayyip Dedeciğim bayramın mübarek olsun, ellerinden öperim, iyi ki varsın. Ayasofya’da namaz kılmak istiyorum.” ifadelerini kullandı.

ÇOK MUTLUYUZ

  • Anne Azine Sis, doktorların verdiği müjdeli haberin ardından çok mutlu olduklarını anlatarak, şöyle konuştu: “Tümörün küçüldüğünü biz de fark ediyoruz. Daha önceden yürürken önündeki basamağı göremiyordu. Biraz görebilen gözünden sadece bir adım kadar ötesini görebiliyordu. Tümörün küçülmesiyle 3 adım kadar önünü görebiliyor. Yürürken bu rahatlığı yaşıyor. İnşallah tümör tamamen küçülür.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tedavisini üstlendiği küçük Taha Elazığ'da coşkuyla karşılandı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tedavisini üstlendiği küçük Taha Elazığ'da coşkuyla karşılandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde İstanbul'da tedavi gören 6 yaşındaki Taha Sis, 10 günlük ziyaret için geldiği Elazığ'da coşkuyla karşılandı. Taha için, oturdukları apartmanın avlusunda kurban kesildi, palyaço gösterisi yapıldı, Elazığ Belediyesine ait Gakgobüs adı verilen üstü açık etkinlik otobüsü ile müzikler çalınarak oyunlar oynandı, hediyeler verildi.
Düzenlenen etkinliklerle mutluluğu gözlerine yansıyan Taha, gönlünce eğlendi.
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