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Hayat

Cumhurbaşkanına keman çalan Ecrin: Onu canlı görmek ve karşısında çalmak çok farklı bir duygu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Denizli ziyareti esnasında yolda elindeki kemanı görerek otobüsüne aldığı Ecrin Gülçin Polatlı, “Çalarken heyecanlandım. Cumhurbaşkanının karşısında çalmak çok farklı bir duygu, dizlerim titriyordu” dedi.

09:21 - 24/02/2024 Cumartesi
Güncelleme: 09:22 - 24/02/2024 Cumartesi
IHA
Ecrin Gülçin Polatlı.
Ecrin Gülçin Polatlı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Denizli mitinginin ardından Cumhurbaşkanlığı otobüsü ile kent turu atarak vatandaşları selamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lise Caddesi üzerinde halkı selamlamaya devam ederken, yol kenarında kemanını çalan 12 yaşındaki Namık Kemal Ortaokulu öğrencisi Ecrin Gülçin Polatlı'yı görünce otobüsün durmasını istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polatlı'yı otobüsüne davet ederek keman çalan öğrenciye eşlik etti. 6'ncı sınıf öğrencisi Polatlı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a önce Samanyolu adlı şarkıyı ardından ise Çanakkale türküsünü kemanıyla çaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Ecrin Gülçin Polatlı'nın çaldığı eserlere eşlik etmesi renkli görüntülere sahne oldu.

“Cumhurbaşkanının karşısında çalmak çok farklı bir duygu”


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ut çalma tavsiyesinde de bulunduğu Ecrin Gülçin Polatlı, “Ben kemanımı alıp Cumhurbaşkanının geçeceği güzergaha gittim. Cumhurbaşkanının otobüsünün geldiği sırada annem bana kemanımı çıkartmamı söyledi. Cumhurbaşkanımız kemanı görüp durdu. Otobüsün içerisine girip kemanımı çaldım. İlk önce Samanyolu parçasını çaldım. Onu çalarken heyecanlandım. Cumhurbaşkanının karşısında çalmak çok farklı bir duygu, dizlerim titriyordu. Sonra Çanakkale türküsünü çaldım. Çanakkale türküsünü çalarken Cumhurbaşkanımız bana eşlik etti. Cumhurbaşkanımızı karşımda canlı canlı görmek tuhaftı. Ben onun mitinglerine gidiyordum ama daha önce tanışmak nasip olmadı. İlk önce bana kaç yıldır keman çaldığımı daha sonra kaç kardeş olduğumuzu sordu. Ut çalmamı tavsiye ederek 'Kemanın yanında udu da çalmanı çok isterim' dedi. Nasip olursa ut çalmayı da öğreneceğim” dedi.

Cumhurbaşkanını ağabeyinin düğününe davet etti


Kendisine eğitim veren öğretmenlerine ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Çocuk Korosuna teşekkür eden Polatlı, Ağustos ayında ağabeyinin düğünün olduğunu söyleyerek, “Cumhurbaşkanımızın onların düğününe gelirse çok sevinirim. Ben keman çalarım cumhurbaşkanı da eşlik eder” ifadelerini kullandı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli programı esnasında yol güzergahında keman çalarken karşılaştığı Polatlı'yı Cumhurbaşkanlığı otobüsüne davet etmiş, öğrencinin kemanı ile çaldığı Çanakkale türküsüne sesiyle eşlik ederek keyifli bir müzik sohbet gerçekleştirmişti. Keman çalan Polatlı'ya ut çalmayı da öğrenmesini tavsiye eden Erdoğan, öğrenciden eğitim ve aile durumuna ilişkin bilgiler almıştı.

#Recep Tayyip Erdoğan
#Keman
#Ecrin Gülçin Polatlı
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