Dehşetin adresi Bursa: Babasının amcasını öldürdüğü yerde kardeşinin canına kıydı

"Kardeşim Şaban Kurt, beni telefonundan arayıp, 15-20 defa öldürmekle tehdit etti. Beni eve çağırdı. Beni aradığı sırada alkollü olduğunu fark ettim. Beni aynı günün akşamı yeniden arayıp, kendime ait olan bahçeye çağırdı ve gittim. Bir süre sonra arabası ile yanıma elinde tüfekle geldiğini gördüm. Tüfeği bana doğrultmamıştı. Fakat doğrultmak üzereyken ben de yanımda bulunan av tüfeğini arabadan çıkardım. Tüfeği, yabani hayvanlar bahçemde bulunan ağaçlara zarar verdiği için tedbir amacı ile taşıyorum. Kardeşim Şaban ile önce tartışmaya başladık. O an tüfekle bana zarar vereceğini düşünerek, tüfeği ateşledim. Pişmanım, amacım kardeşimi öldürmek değildi"