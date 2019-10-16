Deniz dibinde şaşırtıcı sonuç: Vatandaşların hassasiyeti arttı

Antalya Muratpaşa Belediyesi’nin falez kıyı bandında yer alan mavi bayraklı falez plajlarında hafta sonu deniz dibi temizliği gerçekleştirildi.

HAYAT Denizin dibinden sandalye ve lavabo çıktı

Mavi Akdeniz Su Sporları Kulübü, Yunus Diving ve Konyaaltı Sualtı Sporları Kulübü dalgıçları, Cumartesi, Erenkuş ve Erdal İnönü falez plajlarında dalış gerçekleştirdi. Pazar günü ise İnciraltı, Mobil, Konserve Koyu falez plajlarında yapılan dalışlar yapıldı.

“Plajları kullan yerli ve yabancıların denizi temiz tutmaktaki hassasiyeti arttı.

Hassasiyet arttı

Dalışlarda genellikle çoğunluğu cam ve petlerden oluşmak üzere şişeler karaya çıkartılırken dalgıçlar, yaz boyunca oldukça yoğun kullanılan hatta çıkan atık miktarının son derece az olduğuna dikkat çekti.

HAYAT Denizden çıkanlar şaşırttı

Eskiden bölgede yapılan dalışlarda otomobil lastiğinden inşaat atıklarına, plastik sandalyelere birçok şeyle karşılaştıklarını anlatan Muratpaşa Belediyesi yetkilileri, şu şekilde açıklamada bulundu: