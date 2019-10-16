Hayat Deniz dibinde şaşırtıcı sonuç Vatandaşların hassasiyeti arttı
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Antalya haberleri: Deniz dibinde şaşırtıcı sonuç

Deniz dibinde şaşırtıcı sonuç: Vatandaşların hassasiyeti arttı

Antalya Muratpaşa Belediyesi, su sporları kulüpleriyle birlikte hafta sonu belediyenin mavi bayrakları plajlarında gerçekleştirdiği deniz dibi temizliğinde çıkan atık miktarı dalgıçları şaşırttı. Dalgıçlar, yaz boyunca bu kadar yoğun kullanılan bir şeritte çıkan atık miktarının son derece az olduğunu belirtti.

Haber Merkezi IHA
Dalgıçlar, çıkan atık miktarının son derece az olduğuna dikkat çekti.
Dalgıçlar, çıkan atık miktarının son derece az olduğuna dikkat çekti.

Antalya Muratpaşa Belediyesi’nin falez kıyı bandında yer alan mavi bayraklı falez plajlarında hafta sonu deniz dibi temizliği gerçekleştirildi.

Denizin dibinden sandalye ve lavabo çıktı
HAYAT
Denizin dibinden sandalye ve lavabo çıktı

Mavi Akdeniz Su Sporları Kulübü, Yunus Diving ve Konyaaltı Sualtı Sporları Kulübü dalgıçları, Cumartesi, Erenkuş ve Erdal İnönü falez plajlarında dalış gerçekleştirdi. Pazar günü ise İnciraltı, Mobil, Konserve Koyu falez plajlarında yapılan dalışlar yapıldı.

“Plajları kullan yerli ve yabancıların denizi temiz tutmaktaki hassasiyeti arttı.

Hassasiyet arttı

Dalışlarda genellikle çoğunluğu cam ve petlerden oluşmak üzere şişeler karaya çıkartılırken dalgıçlar, yaz boyunca oldukça yoğun kullanılan hatta çıkan atık miktarının son derece az olduğuna dikkat çekti.

Denizden çıkanlar şaşırttı
HAYAT
Denizden çıkanlar şaşırttı

Eskiden bölgede yapılan dalışlarda otomobil lastiğinden inşaat atıklarına, plastik sandalyelere birçok şeyle karşılaştıklarını anlatan Muratpaşa Belediyesi yetkilileri, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • “Plajları kullan yerli ve yabancı komşularımıza hem çevreye yönelik gösterdikleri hassasiyetleri hem de belediyemizin plajlarına sahip çıktıkları için çok teşekkür ederiz.”
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