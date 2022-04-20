Deniz dibinden tarım alanlarına

Türkiye’de bulunan limanların artan denizcilik faaliyetlerini karşılamak üzere kıyı illerinde liman sayı ve kapasiteleri her geçen gün artıyor. Bu nedenle denizlerin dalga, akıntı ve taşınım gibi doğal etkiler nedeni ile limanlarda zaman içerisinde sediman birikimleri oluşuyor. Biriken sedimanların belirli aralıklarla taranarak alınması deniz taşımacılığının devamlılığı açısından önemli. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bu amaçla deniz ve kıyı alanları ile nehir ağızlarında dip taraması gerçekleştiriyor. Bu faaliyetler sonucunda ortaya çıkan tarama malzemelerinin faydalı kullanımı ile çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde deniz ortamına boşaltılması veya bertarafı sağlanıyor.
Dip tarama malzemesinin faydalı kullanım seçenekleri bulunuyor. Deniz ve kıyı alanlarında kıyı dolgusu, endüstriyel amaçlı dolgu, sahilin beslenmesi ve genişletilmesi, kıyıda habitat kazanım, habitat restorasyonu, yapay ada oluşturulması gibi faydalı kullanım seçenekleri bulunuyor. Ayrıca, karada inşaat sektöründe kullanım, yapısal dolgular, zemin iyileştirilmesi, karayolları, tarım, orman, peyzaj ve rekreasyon alanlarında kullanım, ömrünü tamamlamış maden ve taş ocaklarının doldurulması veya rehabilitasyonunda kullanılıyor.