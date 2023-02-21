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Hayat

Deprem bölgesinde gönüllü olan koca yürekli baba: Kızının nikahına görüntülü katıldı

Türkiye'nin tek yürek olduğu Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet bölgesine servis şoförü olarak giden baba, kızının nikah sevincini deprem bölgesinde canlı bağlantıyla yaşadı.

11:03 . 21/02/2023 Salı
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Servis şoförü baba kızının nikah sevincini deprem bölgesinde yaşadı.

Servis şoförü baba kızının nikah sevincini deprem bölgesinde yaşadı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 16 gün geçti. 41 binden fazla vatandaşın hayatını kaybettiği deprem bölgelerinde vatandaşlar tek yürek oldu. Binlerce vatandaş deprem bölgelerinde yardım için koşturdu. 11 ili etkileyen depremlerin ardından son olarak Hatay ve Kahramanmaraş'ta devam eden arama kurtarma çalışmaları da sonlandı. Bir diğer yandan deprem bölgelerinde yaşam savaşı devam ediyor.

Bir baba duygulandırdı

Deprem bölgesine gönüllü giden bir baba duygu dolu anlara sebep oldu.

Kızının düğününe canlı bağlandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden kurtarma ekibiyle servis şoförü olarak deprem bölgesine gönüllü olarak giden baba, kızının nikahını cep telefonu ile dönüş yolunda canlı yayın ile izledi.

"Bizler oraya Allah rızası için gittik"

Servis şoförü baba İbrahim Aksaplı şu ifadeleri kullandı: "Mesleğim şoförlük. Depremin olduğu ilk günden itibaren çok üzüntülüydük. İlerleyen günlerde bir telefon geldi 'Deprem bölgesine gidebilir misin?' diye. Kızımın nikahı yakındı ancak günü tam belli değildi. Resmi izinler alındı, belediyeye de başvurulmuştu. Dönüş tarihimiz de belli değildi. Dönüş günümüz belli olsaydı birkaç gün ertelenebilirdi. Dönüş için yola çıktığımızda kızımın nikah işlemleri başladı. Ben de eşimle irtibata geçerek telefondan canlı olarak izledim. O sıra haberim yoktu, araçtaki arkadaşlar da o anları kayda almışlar ve internet üzerinden paylaşmışlar. Bizler oraya Allah rızası için gittik. AFAD olsun, iş makinesi olsun, ambulans olsun Türkiye orada idi.


Bizim insanımız çok cefakar, fedakar. Türkiye bir oldu ve yaraları sarmaya başladılar. Dilerim Allah'ın izni ile ülkemiz bu afetten de bir an evvel kurtulur. Dilerim oradaki binalar da bir an önce yapılarak insanlar yerleşir."
#İbrahim Aksaplı
#maraş
#hatay
22 dakika önce
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Deprem bölgesinde gönüllü olan koca yürekli baba: Kızının nikahına görüntülü katıldı
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