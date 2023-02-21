Deprem bölgesinde gönüllü olan koca yürekli baba: Kızının nikahına görüntülü katıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 16 gün geçti. 41 binden fazla vatandaşın hayatını kaybettiği deprem bölgelerinde vatandaşlar tek yürek oldu. Binlerce vatandaş deprem bölgelerinde yardım için koşturdu. 11 ili etkileyen depremlerin ardından son olarak Hatay ve Kahramanmaraş'ta devam eden arama kurtarma çalışmaları da sonlandı. Bir diğer yandan deprem bölgelerinde yaşam savaşı devam ediyor.

Servis şoförü baba İbrahim Aksaplı şu ifadeleri kullandı: "Mesleğim şoförlük. Depremin olduğu ilk günden itibaren çok üzüntülüydük. İlerleyen günlerde bir telefon geldi 'Deprem bölgesine gidebilir misin?' diye. Kızımın nikahı yakındı ancak günü tam belli değildi. Resmi izinler alındı, belediyeye de başvurulmuştu. Dönüş tarihimiz de belli değildi. Dönüş günümüz belli olsaydı birkaç gün ertelenebilirdi. Dönüş için yola çıktığımızda kızımın nikah işlemleri başladı. Ben de eşimle irtibata geçerek telefondan canlı olarak izledim. O sıra haberim yoktu, araçtaki arkadaşlar da o anları kayda almışlar ve internet üzerinden paylaşmışlar. Bizler oraya Allah rızası için gittik. AFAD olsun, iş makinesi olsun, ambulans olsun Türkiye orada idi.