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KÜLTÜR SANAT

Dergiler dijital döneme hazır

Dünya Dergiler Birliği, dergi yayıncılığının ele alındığı “Birinci Dergicilik Kongresi”ni düzenledi. Etkinlikte dijital yayıncılık, çocuk ve gençlik dergiciliği, sorunlar ve çözüm önerileri konuşulurken, dergicilik üzerine yapılan özel bir araştırmanın da sonuçları yayınlandı. Buna göre dergiler dijital dönem için büyük ölçüde hazır.

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Halime Kirazlı Yeni Şafak
Dergiler dijital döneme hazır
Dünya Dergiler Birliği, dergi yayıncılığının ele alındığı “Birinci Dergicilik Kongresi”ni düzenledi.

Türkiye’de süreli yayınlar alanında ilk defa yapılan araştırma sonuçlarının kamuoyuyla paylaşıldığı “Birinci Dergicilik Kongresi” düzenlendi. Dünya Dergiler Birliği (DERGİBİR) tarafından, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Üniversitesi, Fatih Belediyesi ve Albayrak Medya’nın işbirliğinde düzenlenen kongrede dergiciliğin geleceği konuşuldu. Dijital yayıncılık, çocuk ve gençlik dergiciliği, sorunlar ve çözüm önerilerinin konuşulduğu etkinlikte yazar, akademisyen, araştırmacı ve dergiciler söz aldı. Kongre için Argetus araştırma şirketi bir de özel araştırma yaptı. Dergiciliğin büyük bir özveriyle yapıldığının vurgulandığı kongre, araştırma sonuçlarının bir özeti gibiydi.

BİTMEYECEK, DÖNÜŞEREK DEVAM EDECEK

Dijital yayıncılığın gelişimiyle durma noktasına gelen dergicilik sektörü pandeminin de etkisiyle kapanmanın eşiğine geldi. Uzun zamandır yayın yapan bazı dergiler ise kapanarak yayın hayatını sonlandırdı. Edebiyat dünyasında üzüntüyle karşılanan bu olay, dergilerin geleceğini de gündeme getirdi. Bu kapsamda önemli noktalara temas edilen kongrede “Dergi faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve dergicilik alanında çalışanların yaklaşımları” araştırması kamuoyuyla paylaşıldı. Sonuçlar ışığında dergiciliğin dijital dönüşüm imkanları, buna ne kadar hazır oldukları, bu geleneğin devam edip etmeyeceği soruları sorularak imkanlar ve çözümler masaya yatırıldı. Kongreyi ve araştırmanın sonucunu proje yürütücüsü DERGİBİR Başkanı Metin Uçar ve Argetus danışmanı, eğitimci Erol Erdoğan Yeni Şafak’a değerlendirdi.

Erol Erdoğan
Erol Erdoğan
  • Dergiciliğin gelenek işi olduğunu ve bir kültürü bulunduğunu söyleyen Erdoğan dergilerin dijitale hazırlık süreçlerini şu sözlerle ifade etti: “Araştırma sonucuna göre iki, üç kuşak yayıncılıkla uğraşan aileler var. ‘Ailenizde sizden başka kaç kişi dergicilikle uğraşıyor’ diye sorduğumuzda azımsanmayacak oranlar var. Geleneğin süreceğine dair güzel ipuçları var. Dergicilikle uğraşan genç bir kitle var. Dergicilik geleneği sürecek diye düşünebiliriz. Dergilerin dijital dönüşüme de büyük ölçüde hazır olduğunu görüyoruz. Dijital platformlarda yer almaya başlamışlar, bu dönüşümün gereklerini yapıyorlar. Yani dergicilik dijital dönüşümle sona ermeyecek. Dönüşerek devam edecek.”

Metin Uçar
Metin Uçar

BİR SAYI BİLE OLSA ÇIKARIN

Dergilerin bir süredir maddi sorunlarla birlikte tiraj ve abone kaybı yaşadığını dile getiren asıl meselenin dergicilik faaliyetlerindeki yavaşlama olduğuna dikkat çekti. Kültürel üretimin bir ayağı olarak dergiciliğin öneminin altını çizen Uçar, bu konuda strateji çıkarabilmek için araştırma yaptırdıklarını belirtti. Uçar; “Hangi alanda eksiğimiz, sıkıntımız var? Bunları nasıl çözebiliriz bunu daha ileriye nasıl götürebiliriz diye bir çalışma yapmayı arzu ettik. Araştırma sonuçları aslında olumsuzlukların varlığıyla beraber, çalışmaların devam ettiğini, bu konuda ümidin var olduğunu bize gösterdi. Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürümüz Cavit Erkılınç konuşmasında ‘Dergi inadı olanın bir çalışmasıdır, inadı olmayanın dergisi olmaz’ dedi. Bu işe sevdalı ve inançlı olacaksınız ve sabredeceksiniz. Tek sayı bile olsa dergi çıkaracaksınız” sözlerini kullandı.

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