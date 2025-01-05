Dergilik: Direniş penceresi

Esenler Belediyesi desteğinde çıkan Sarmaşık’ın ikinci sayısı yayımlandı. Halil İbrahim Aygül yönetimdeki 64 sayfalık gençlik dergisinin iki kişilik yayın kurulu ve üç kişilik editör ekibi mevcut. Kapakta güzel bir pencere fotoğrafı var ve altında Alper Gencer’den bir dize: birbirini bulan iki açık pencere gibi / cereyan yapıyoruz seninle hayata. Aynı fotoğraf ve dize 1. sayfada da var. İlk beş sayfa (sunuş, içerik ve seçkilerle) sanki doldurulmak istenmiş hissine kapıldım! Kapak içleri de boş bırakılmış. Oralara bir fotoğraf, şiir veya söz konulabilirdi. Arka kapağıysa Yunus Emre dizesi süslüyor: Dünya bir penceredir / Her gelen baktı geçti. İki dosya bir söyleşi var dergide. İlk dosyanın konusu Filistin. İkincisi Cumhuriyet. Söyleşi konuğuysa Kader Demir’le Hamed Dehani’nin sorular yönelttiği Cemal Şakar. Kısa tutulan söyleşisinde şöyle diyor usta yazar: Edebiyat hem ekonomik olarak hem mesai olarak hem de duygu olarak hep kendinden verme işidir. Derginin ‘dergi okulu’ öğrencileri tarafından hazırlandığı tasarımından belli. Bol fotoğraf ve çizim kullanılmış bu da güzel olmuş. Sarmaşık’ı okumam, Leyla Gümüş’ün hazırladığı Pencereden Sızan Dizeler’le son buluyor. Emre Deniz Liman’dan aldığımı bir dörtlükle bitireyim: Sıcak iliğimi kuşatır soğuk iklimin ayazı / Bıçak kadar keskin rüzgar, carlatır ahrazı / Bırak yağsın yağmur, ıslasın kurak apazı / Uyak uyutur çığlığın, sulhun sığ avazı. Asım Gültekin Dergicilik Okulu öğrencileri tarafından hazırlanan aylık dergiye ulaşmak isteyenler, Esenler Belediyesi’ne başvurabilir.

Değinmeler...

Şair Hüseyin Akın, her yıl KENDİMCE KÜLTÜR, SANAT VE EDEBİYAT ÖDÜLLERİ başlığıyla yaklaşık 25 dalda ödül veriyor. Şair, geçtiğimiz yıl için ödüle değer gördüğü isimleri sosyal medya aracılığıyla açıkladı. “Yeni Şafak’ın Pazar ekindeki DERGİLİK köşesindeki yazılarıyla” diyerek bu fakiri de köşe yazarı dalında ödüllendirdi. Şairliğinin yanı sıra dergiciliğini de çok iyi bildiğim Hüseyin Akın tarafından ödüle lâyık bulunmak çok güzel. Ödülü DERGİLİK yazıları vesilesiyle almak da öyle. Ödül kazanan arkadaşların cümlesini tebrik ederim.

Sarmaşık’tan:

“İnsanoğlu her geçen gün daha yüksek duvarlar inşa etmenin yolunu buluyor. … Hemen yanı başımızda, Filistin’de bir soykırım yaşanıyor. Amerika’da polis şiddeti ve ırkçılık, Avrpa’da yükselen militarizm, Afrika’daki sömürü, Ortadoğu’daki çatışmalar, Asya’daki diktatörlükler insanlığın önüne duvar örmeye devam ediyor. Uzaklara dalıp ıskalamayalım; ülkemizde, şehrimizde, sokağımızda, evimizde de henüz adil bir hayatın formülünü bulmuş değiliz.” / Enes Batman

DOST ZİYARETİ

“Ziyaretçin var” dediler, “vardır” diye cevap verdim ve gazetemizin girişine inip misafirimi karşıladım. Elinde kitaplar ve o güzel gülümsemesiyle Hüseyin Cerrahoğlu karşımdaydı.

Cerrahoğlu yeni tanıştığım eski bir dost. Samsunlu. Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürü. Gelirken Sağ olsun Cihan Aktaş’ın Rüzgârla İyi Geçinmek (Esenler’in Hafızası) ve Sokaklar Unutmuyor (Esenler’in Kuruluşu) kitaplarını da getirmiş.

Cihan abla, ilk eserinde Esenler’in tarihini ve yeniden kuruluşunu ilçe sakinleriyle yaptığı söyleşilere ve çeşitli kaynaklara başvurarak anlatıyor. Sokaklar Unutmuyor’daysa ilçenin mekân olarak gelişme ve büyüme sorunlarını yine aynı yöntemle kâğıda döküyor. İki kıymetli kitap için hem Cihan ablaya hem Hüseyin beye teşekkür ediyorum. Bir teşekkür de Esenler Belediyesi’ne.

Cerrahoğlu sağ olsun Litros Sanat’ın o haftaki sayısını da getirmişti. Türkiye’nin sayılı dijital kültür sanat gazetelerinden olan Litros Sanat için ayrı bir bahis açacağım.

Güzel bir buluşma oldu. Çay, muhabbet, kitaplar, eski günler derken vakit su gibi aktı. Az daha devam etsek memleketi bile kurtarabilirdik! Ne diyor Âşık Veysel: Dostlar beni hatırlasın. Ben de diyorum ki, Dostlar hep ziyaretime gelsin.

Ayağına sağlık Hüseyin hocam.

Âdem’den Âlem’e

Harman 4. sayısı yayımlanan bir dergi. 64 sayfalık derginin yazı işleri sorumlusu Tezcan Atalay. Sekreterya’da Betül Bulut ve Esma Gökyer var. Editörya’da Bahar Tufan, Enise Akıncı Ünsal ve Şeyma Nur Yılmaz’ı görüyoruz. Kadro görüldüğü üzere hanımefendi dergicilerden oluşuyor. Ön kapak çizimini Dilara Bahadır yapmış. Her sayfa kenarına bir şarkıyla o şarkıyı okuyanın ismi konulmuş ve ‘dinle’memiz söylenmiş. Bu isimlerden bazıları şunlar: Elif Güreşçi, Ömer Altuğ, Cho Sung Woo, M. Emin Ay, Mustafa Demirci, Cengiz Özkan ve Bekir Sıdkı Sezgin. Bu sayının dosya başlığı Âdem’den Âlem’e olarak belirlenmiş ve aile konusu ‘kesişim’ denilerek öne çıkarılmış. Yeni sayının söyleşi konuğu İmam Mehmet Atalay. Hocayla İzzet Aziz ve Sefa Soner Kurt konuşmuş. Her metinde yazar imzasının yanı sıra görsel malzemenin kime ait olduğunun belirtilmesi dikkatimi çekti. İsmet Özel’in İçimden Şu Zalim Şüpheyi Kaldır adlı şiirinden yapılan alıntıyı ‘alıntılayarak’ bağlayayım: Sen ol küçük bir kıvrımdan, bir heceden / aşk için bir vaha değil aşka otağ yaratan / sen ol zihnimde yüzen dağınık şarkıları / bir harfin başlattığı yangın ile söndür / beni bir ses sahibi kıl, kefarete hazırım / öyle mahzun / ki hüzün ciltlerinde adına rastlanmasın. Görsel çalışmaları yapanlar da dahil yaklaşık 40 imzanın katkı sağladığı kültür sanat ve düşünce dergisine, harmandergi@hotmail.com adresinden ulaşılabilir.

“Dokunma bana”

“Kendi halinde kalemler”in çıkardığı Meymenet, 4. sayısıyla okuruna merhaba dedi. Cedide Abalıoğlu Anadolu İHL yayını olan dergiyi Meral Yılmaz yönetiyor. 32 sayfalık Meymenet’in editörü de aynı aynı isim. Tasarımını Aysun Tüzün’ün yaptığı Filistin ağırlıklı kapakta “Noli Me Tengere” yazısı var. Birebir olmamakla birlikte dilimizdeki karşılığı “dokunma bana.” Kapaktan ve Meral Yılmaz imzalı sunuştan da anlayacağımız üzere bu sayının ana konusu büyük bir katliama, soykırıma maruz kalan Filistin. Dergi bu vahşete karşı dünya milletleri (ve onların medyası) gibi sessiz kalmayı tercih etmemiş, tebrik ediyorum. Kapaktaki kolaj çalışma hariç fotoğraf kullanılmayan dergide şiir ve metinler çizimlerle desteklenmiş. Bir yazı ve şiir dengesinden söz etmek mümkün. Arda Yıldırım’ın Dilemma başlıklı metnini okuyarak başlıyoruz dergiye. Araka kapak içindeki Nuri Pakdil sözünü saymazsak Hatice Ötkün’ün şiiriyle de kapanışı yapıyoruz. Merve Küçükpetek’in Deli başlıklı şiirinden bir dizeyle son vereyim yazıma: Özgürlük konduğu dalları kırmaz! Şiir, çizim ve metinleriyle yaklaşık 15 genç imam hatipli kardeşimizin destek verdiği dergiye, meymenetdrg@gmail.com adresinden ulaşılabilir.







