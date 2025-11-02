Dergilik: İnsan insanlığı savununca

Sevin(in) başlıklı bir yazı kaleme almış yönetmen Ömer İdris Akdin, Yolcu’nun 113. sayısındaki giriş yazısında. Samsun’da hazırlanıp Ankara’da basılan Yolcu’nun sahibi Abdullah Özdemir. Yayın danışmanları, kurulu ve editörleri olan derginin 2025 yılı yaz sayısıyla ‘dergi buluşması’ vesilesiyle karşılaştım. Ön kapağını Filistin’e ayıran 52 sayfalık büyük boy derginin arka kapağını da Filistinli şair Tevfik Zeyyad’ın (Tawfiq Zayyad) şiiri süslüyor: Ey yaşayan kökümüz-sarıl toprağa, / Ey damarlar-derine inin! / Zulmeden dönüp baksa hesabına / Daha iyidir- / Çünkü döner bu çark: / Her eylemin bir karşılığı vardır- / Okuyun, / Yazılmış olanı Kitap’ta! Yolcu’nun bu sayıdaki söyleşi konuğu Bülent Sönmez’in sorularını cevaplayan Mehmet Çelik. Konu derin: Edebiyat ve felsefe. Soruldu bölümündeyse Mücahit Gültekin, Faik Öcal’a konuşmuş. Mustafa Everdi’nin yazısı Yol Dediğin İnsanlık Yoludur başlığıyla dergide. Aydın Hız, Edebiyat Dergileri Atlası’nı yazmış.’ Atlas’ın yazarı Selçuk Küpçük’se kendini ararken bulduğu Nihat Genç’i anlatmış. Cemal Balıbey’in Asım Gültekin’i anlattığı metin gayet ‘dokunaklı’ olmuş. Abdullah Harmancı ‘öykü yazma’ üzerine on değini kaleme almış. Son sözü şiir söylesin. Fatih Tezce’den: bilmediğim bir alfabeyle konuşuyorlar / ve hiç anlamıyor kuşlar, akdeniz’de martılar / dünya anlamıyor, zeytin ağaçları anlamıyor / duvarda ip gibi gözyaşın. 12 şairin katkı sağladığı dergiye, yolcudergisi@gmail.com e posta adresinden veya 0505 781 05 50 numaralı telefondan ulaşılabilir.

Değinmeler...

Vakti geldi alt başlığıyla okuruna ulaşan kültür, sanat ve düşünce dergisi Harman, İstanbul’da yayına hazırlanıyor. Derginin sahibi Tezcan Atalay, yayın danışmanı Mehmet Atalay. Mutfağa baktığımızda, geniş bir kadro görüyoruz. Dergi büyük boy ve 64 sayfa olarak okura ulaşıyor. Harman’ın elimdeki Bahar 2025 sayısının kapağını Dilara Bahadır imzalı bir çizim süslüyor. Arka kapaktaysa Hz. Ali’nin bir sözü var: Cahiller onu çoğalttı. Kapak içlerini bile değerlendiren derginin “Sevgili okur” hitabıyla başlayan Takdim yazısında, eğitim konusu ele alınarak, “Bu sayıda Harman, bir kez daha eğildi suya. Belki bir iz bulur belki bir yön” deniliyor. Yaklaşık 30 şair ve yazarın katkı sağladığı dergiye harmandergi@hotmail.com e posta adresi vasıtasıyla ulaşmak mümkün.

Harman’ımız bereketli, kalemimiz kavi olsun!

TÜRKÇE’NİN TRAKYALI BAYRAKTARI

Fiyaka, Batı Trakya’da Türkçe’nin bayraktarı olarak görülen bir dergi. Kapak içleri de dahil tümüyle değerlendirilen 36 sayfalık dergiyi Hüseyin Mehmet ve arkadaşları Yunanistan’da çıkarıyor.

Edebiyat ve düşünce ağırlıklı olan Fiyaka, Batı Trakyalı gençlere rehber olma ve dergi okuma boşluğunu doldurup Türkçeyi diri tutma amacını taşıyor. Dergi bir yandan da kültür ve sanatın, edebiyat ve fikriyatın nabzını tutuyor. Fiyaka, Trakya’nın en batısındaki İpsala’da ve Gümülcine'de çıkıyor ve diğer şehirlere dağılıyor. Mosab Abu Toha, Onur İbram, Ahmet Molla Mehmet, Meltem Ali, Bilal Sarı Mahmut, Erkan Kırdali, Ayşe Adem, Salih Canbaz, (şehit Mustafa Cambaz’a rahmet olsun) Esra-Büşra-Furkan Belço, Harun Halil, Melis Deli Hasan, Elif Gürkan ve Fatih Kurt her sayısına 20’ye yakın kalemin katkı sağladığı derginin 44. sayısında imzası olan isimler. Sayfalarını düşünce, kültür ve edebiyat yazılarına açan dergiye www.fiyakadergisi.com internet adresinden veya fiyakadergisi@gmail.com e posta adresinden ulaşmak mümkün. Ayşe Adem’in arka kapağı süsleyen şiirinin giriş dizesiyle bitireyim: Toprağa sağlam basıyor ayaklarım.

Fiyakanız hep yerinde olsun canlar!

Şehirler ve yollar

Başlığı Irak’taki edebiyatsever Türk gençlerinin çıkardığı Kökler’in ikinci sayısının dosya başlığı. Üç ayda bir okuruyla buluşan ve Ankara’da yayına hazırlanan 78 sayfalık derginin sahibi Türkmeneli İş Birliği ve Kültür Vakfı adına Turhan Ketene. Mustafa Ziya Baş editörlüğündeki Kökler dergisinin diğer editörleri ise Meral İmge’yle Meral Bayar Saatçi. Üç ayda bir çıkan ve 78 sayfa olarak yayınlanan derginin 2. sayısına İlâf Köprülü’nün Son Tren başlıklı hikâyesiyle merhaba diyoruz. Diğer öykücüler Türbelik Günü’yle Ali Ahmet Kuşçu ve Memleketimin Yıkık Hali’yle Mehmet Öztürk. Sayfalarını on şaire açarak öyküye nazaran şiire daha çok yer ayırmış dergi. Fotoğraflarla da desteklenen Şehirler ve Yollar başlıklı dosyanın yazarları Nuray Kayacı, Aslı Küzecioğlu, Deryah Ömer, Meral Bayar Saatçi, Zeynep Müderris ve bir de denemeye imza atan Aydanur Ekremoğlu. Bu sayının söyleşi konuğu hattat Metin Cevdet Ali Seheroğlu. Ergin Türkmenoğlu’nun sorularını cevaplayan sanatçı, “(Hüsn-ü) Hat Türklerin elinde mucizevi bir buluş ve eşsiz bir sanat kolu haline gelmiştir” diyor. Yazılarıyla Kökler’e destek veren diğer isimler, Merve Beyatlı, Hasan Yazaroğlu, Nuha Kureci ve Hamza Hamamcıoğlu. Son cümleyi şiir söylesin. Deryah Ömer’den: Kitaplarda yazılı direnişin / Hikâyene bir şiir yeter mi? Edebiyat ve kültür dergisine, info@türkmenelivakfi.org e-posta adresinden veya 0312 442 40 65 numaralı telefondan ulaşılabilir.

Eğitim ve idraki büyütmek

Genç Öncüler’in 218. sayısı Dergi Günleri’nde geçti elime. Oradaki arkadaşlara “Senede bir görüşüyoruz” diyerek takıldım. Pınar Yayınları adına Şemsettin Özdemir’in sahiplik yaptığı dergiyi Derya Günhan yönetiyor. 48 sayfalık derginin eylül sayısında dosya konusu eğitim. Ezberi Değil, İdraki Büyütmek! başlığı altındaki dosyada, Ayşe Nihal Ocaktan, Oğuzhan Kiriz, Çeşnigir (Çeşnicibaşı), Yusuf Bera Kara, Müberra Zırıh, Zeyneb Rabia Yazıcı, Melek Öztürk Köroğlu ve Berra Kepceler imzalarını görüyoruz. Ayrıca merhum Nurettin Topçu Hoca’nın Kıymetli Gençler başlıklı yazısı da alıntılanarak dosyaya eklenmiş. Genç Öncüler’in dosya dışı yazarlarıysa Betül Sena Ünlü, Mehmet Tokar, Mehmet Koç, Muhammet Furkan Yeşil ve Zeynep Ravza Aktaş. Arka kapak içine konulan Ayet-i Kerime’yle yazımı noktalayayım: … De ki: Ey Rabbim! İlmimi arttır (Tâhâ Suresi, 114). Ayetin 114 Suresi mealen şöyle: Gerçekliğinde şüphe bulunmayan, her şeye hükümran olan Allah yüceler yücesidir. Sana vahyi tamamlanmadan Kur’an’ı okumada aceleci davranma ve “Rabbim! İlmimi arttır” de. Fotoğraf kullanmada cimri davranmayan aylık gençlik dergisine dergigenconculer@gmail.com e-posta adresinden ulaşılabilir.











