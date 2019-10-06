Derin Tarih Genel Yayın Yönetmeni tarihçi yazar Mustafa Armağan'ın annesi vefat etti​

Tarihçi yazar Mustafa Armağan'ın annesi Mühibe Armağan bu sabah Bursa'da vefat etti.
Şanlıurfa'da 1935'te dünyaya gelen Armağan, yaklaşık 3 gün önce hastaneye kaldırıldı. Çoklu organ yetmezliği bulunan Mühibe Armağan, tedavi gördüğü yoğun bakıma ünitesinde hayatını kaybetti.
Bugün Resul-i Kibriya sas. tarafından Cenneti ayaklarının altında aramamız öğütlenenlerden annem Mühibe Armağan bu sabah Bursa'da Hakkın rahmetine kavuştu
Allah mekânını cennet eylesin
taksiratını affetsin
cemaliyle müşerref kılsın
Not: Cenaze hakkında bilgi ayrıca verilecektir pic.twitter.com/lOrOFgso71
Bugün Resul-i Kibriya sas. tarafından Cenneti ayaklarının altında aramamız öğütlenenlerden annem Mühibe Armağan bu sabah Bursa'da Hakkın rahmetine kavuştu
Armağan, Bursa Emirsultan Camisi'nde yarın öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Emirsultan Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.