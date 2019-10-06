Hayat Derin Tarih Genel Yayın Yönetmeni tarihçi yazar Mustafa Armağanın annesi vefat etti
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Derin Tarih Genel Yayın Yönetmeni tarihçi yazar Mustafa Armağan'ın annesi vefat etti​

Derin Tarih Genel Yayın Yönetmeni tarihçi yazar Mustafa Armağan'ın annesi vefat etti

Derin Tarih Genel Yayın Yönetmeni tarihçi yazar Mustafa Armağan'ın annesi Mühibe Armağan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Haber Merkezi AA Yeni Şafak
Mustafa Armağan ve annesi Mühibe Armağan
Mustafa Armağan ve annesi Mühibe Armağan

Tarihçi yazar Mustafa Armağan'ın annesi Mühibe Armağan bu sabah Bursa'da vefat etti.

Şanlıurfa'da 1935'te dünyaya gelen Armağan, yaklaşık 3 gün önce hastaneye kaldırıldı. Çoklu organ yetmezliği bulunan Mühibe Armağan, tedavi gördüğü yoğun bakıma ünitesinde hayatını kaybetti.

Armağan, Bursa Emirsultan Camisi'nde yarın öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Emirsultan Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.

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