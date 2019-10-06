Derin Tarih Genel Yayın Yönetmeni tarihçi yazar Mustafa Armağan'ın annesi vefat etti​

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Kayserispor'un hedefindeki teknik direktör Tayfur Havutçu

Süper Lig’de Göztepe’ye 4-0 mağlup olan İstikbal Mobilya Kayserispor’da teknik direktör Hikmet Karaman’ın geleceği tartışılmaya devam ediliyor. Geçtiğimiz hafta alınan mağlubiyet sonrasında istifa eden ancak yönetimin arkasında durduğu tecrübeli teknik adamla milli arada yolların ayrılması bekleniyor. Kayserispor’da Hikmet Karaman’ın yerine gelmesi beklenen isimler arasında en büyük adayın Tayfur Havutçu olduğu öğrenildi.