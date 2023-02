Dersimiz dondurucu soğukta hayatta kalma: İsveçli öğrencilere buzdan ders

ürkiye, Kahramanmaraş merkezli iki depremin oluşturduğu yıkım sonucu zorlu bir dönemden geçiyor. “Asrın felaketi” diye ifade edilen bu afet sürecinden her alanda yeni dersler çıkartarak ve bunları uygulamaya koyarak, yaşanan acıların tekrarlanmamasını sağlayabiliriz. Depremin, gelip geçici bir olgu değil, coğrafyamızın bir gerçeği olduğu ve hayatımızı bu gerçeğe göre şekillendirmemiz gerektiği ise artık bir sabit olmalı. Bunun ilk yolu da eğitimden geçiyor. Deprem nasıl ki bizim gerçeğimiz, dondurucu soğuklar, buz tutmuş göl yüzeyleri de İsveç’in bir gerçeği. Avrupa merkezli Euronews'un geçen hafta geçtiği bir habere göre, İskandinav ülkesinde her sene ortaokul öğrencileri, buz tutmuş bir sulak alanda nasıl davranacaklarına ilişkin okullarında hayatta kalma dersi alıyorlar. Habere göre, başkent Stockholm’ün 40 kilometre kuzeyindeki Ravalen gölünde kırk öğrenci, İsveç'in birçok gölünden birinde veya dışında buzdan düşerlerse ne yapacaklarını öğrenmek için okullarının beden eğitimi dersinin bir parçası olan "isvaksovning" veya buzda delik egzersizine katılıyorlar. Şubat ayı içinde üç hafta boyunca her gün, Sollentuna Belediyesi'ndeki 750 öğrenci dönüşümlü olarak buzdaki yaklaşık ikiye dört metrelik deliğe atlayarak, hayatta kalma tekniklerini öğrenecek.