​Devlet Tiyatrosu Anadolu turnesinde.

Devlet Tiyatroları (DT), 6 ilde 4 farklı oyun ve 13 temsili içeren Anadolu turnesine çıktı. Dün başlayan Anadolu turnesinde altı günde 13 temsil seyirciyle buluşacak. “Aşkımız Aksaray’ın En Büyük Yangını” oyunu, 1-2 Kasım’da Kahramanmaraş’ta, 4-5 Kasım’da Gaziantep’te sahnelenecek. “Gölge Ustası” oyunu ise 4-5 Kasım’da Ordu DT Sahnesi’nde perde açacak. “Bir Adam Yaratmak” adlı oyun ise bugün Mardin Artuklu Üniversitesi Sahnesi’nde izleyicilerin beğenisine sunulacak. “Yaşlı Bir Palyaço Aranıyor” ise bugün ve yarın Uşak Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde ve 4-5 Kasım’da Afyonkarahisar Hattat Ahmet Karahisari KM’de sahnelenecek.

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